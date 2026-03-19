Guerra en Oriente Medio
Benjamín Netanyahu: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?"
El primer ministro israelí afirma que "no arrastró" a su homólogo estadounidense a la guerra con Irán
EFE
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este jueves en una comparecencia con la prensa extranjera en su oficina en Jerusalén que él "no arrastró" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la guerra con Irán y aseveró: "¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?".
Asimismo, el líder israelí aseguró que fue el presidente Trump quien le pidió durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida) garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares. "Me dijo:' Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga bombas nucleares'", subrayó, y agregó que, desde el inicio de la ofensiva, habla "regularmente con Trump", quien, insistió, "toma sus propias decisiones".
"América (Estados Unidos) no lucha por Israel, está luchando junto a Israel", indicó el mandatario hebreo, quien añadió que ambos países tienen "el mismo objetivo" en esta campaña militar contra la república islámica.
"Irán ya no tiene capacidades para producir uranio ni misiles balísticos"
Netanyahu también señaló este jueves que Irán, tras veinte días de campaña militar, "ya no tiene capacidades para enriquecer uranio ni misiles balísticos".
"Les atacamos desde el aire, bajo tierra y ahora también desde el mar", indicó al tiempo que el Ejército israelí emitía un comunicado informando de que había detectado la llegada de más misiles desde Irán contra el norte de Israel.
El primer ministro aseguró que, tras 20 días de ofensiva, Israel está "ganando e Irán está siendo diezmado", señalando lo que describe como un daño significativo a las capacidades militares de Teherán
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