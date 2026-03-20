Detenidas dos personas en Escocia por intentar acceder a una base con submarinos nucleares de la marina británica

La Policía de Escocia ha detenido a dos personas por intentar acceder a la base de la marina británica Clyde, también conocida como Faslane, en la tarde de este jueves. Los detenidos son un hombre de 34 años y una mujer de 31. Según la agencia de noticias PA, el hombre es de nacionalidad iraní, mientras que por ahora se desconoce la nacionalidad de la mujer. La base naval de Faslane alberga cuatro submarinos Trident, armados con misiles balísticos, y siete submarinos nucleares Astute con capacidad para lanzar misiles Tomahawk a cientos de kilómetros de distancia.

Según la prensa británica, los dos detenidos se aproximaron a la entrada de la base en un vehículo e intentaron acceder sin los permisos adecuados. Tras ser rechazados, permanecieron en los alrededores de las instalaciones actuando de forma sospechosa, algo que llevó a las autoridades a practicar las detenciones.

“Alrededor de las 17:00 horas del jueves 19 de marzo de 2026, se nos informó de que dos personas intentaban acceder a la Base Naval de Clyde. Se ha detenido a un hombre de 34 años y a una mujer de 31 en relación con este hecho. La investigación sigue en curso”, ha asegurado un portavoz de la policía escocesa a través de un breve comunicado. Los agentes están tratando de aclarar si el intento de incursión se debe a motivos de espionaje, aunque por ahora el Ministerio de Defensa ha descartado que se trate de un incidente particularmente grave ya que los dos detenidos no lograron acceder a las instalaciones.

Una fotografía muestra una vista general de la Base Naval de Su Majestad en Clyde, en Faslane, al noroeste de Glasgow (Escocia), el 14 de marzo de 2026 / ANDY BUCHANAN / AFP

Intentos de espionaje

El incidente se ha producido la misma semana en la que otras dos personas han sido acusadas formalmente de espiar para Irán en el Reino Unido. Se trata de Nematollah Shahsavani, de 40 años y con doble nacionalidad británica e iraní, y de Alireza Farasati, de 22 años y nacionalidad iraní. Los dos fueron detenidos el pasado 6 de marzo por vigilar presuntamente lugares y personas vinculadas con la comunidad judía en Londres.

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Tanto el Gobierno como los principales servicios de inteligencia británicos han alertado del aumento de los intentos de espionaje por parte de Irán. En una declaración tras los ataques de Estados Unidos e Israel a finales de febrero, el primer ministro, Keir Starmer, alertó sobre la amenaza que estos intentos suponen para la seguridad nacional. “Incluso en el Reino Unido, el régimen iraní supone una amenaza directa para los disidentes y para la comunidad judía. Solo en el último año, han respaldado más de 20 atentados potencialmente mortales en territorio británico”.

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