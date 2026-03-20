Kim Jong-un y su hija supervisan ejercicios militares con un nuevo tanque anti drones

El líder norcoreano, Kim Jong-un, acompañado de su hija, Kim Ju-ae, supervisó unos ejercicios militares ofensivos en los que se probó un nuevo tanque capaz de interceptar ataques con drones y misiles, según publica este viernes la agencia estatal KCNA.

Kim observó un ejercicio táctico de ataque conjunto con tropas de infantería y unidades de tanques el jueves, el mismo día en que concluyeron las maniobras conjuntas entre EEUU y Corea del Sur, en una base de Pionyang, que contó con drones y vehículos blindados.Al arrancar la simulación, diversos drones de ataque golpearon posiciones enemigas, basándose en datos de reconocimiento en tiempo real, mientras otras unidades de ataque en retaguardia destruían drones enemigos. Posteriormente, estas unidades irrumpieron y ocuparon las líneas defensivas y las posiciones de fuego del enemigo.

Se realizaron diversas pruebas del "sistema de protección activa" de un nuevo carro de combate principal con capacidad para interceptar misiles antitanque y drones "con una efectividad del 100 %", recogió KCNA.Según Kim, este no es comparable "en el mundo" a nivel de potencia de fuego, movilidad y capacidades defensivas.

Posible sucesora

Imágenes de los ejercicios muestran al líder norcoreano y a su hija -quien se especula que sea la posible sucesora de Kim- a bordo de un tanque durante la visita a la base en la que se realizaron las maniobras, en las que participaron una compañía del regimiento de caballería, la principal unidad acorazada del grupo de operaciones de reserva y unidades de operaciones especiales.

Los ejercicios militares de Corea del Norte se produjeron en paralelo a la última jornada de las maniobras anuales conjuntas Freedom Shield entre EEUU y Corea del Sur, consideradas por Pionyang ensayos de invasión contra su territorio.

Las maniobras de Washington y Seúl, en las que participaron unos 18.000 efectivos, comenzaron el 9 de marzo y se desarrollaron en medio de especulaciones sobre un posible traslado de sistemas antimisiles Patriot estadounidenses desde Corea del Sur hacia Oriente Medio, en el contexto de la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

Apenas un día después de que arrancaran estos ejercicios conjuntos, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, advirtió que podrían acarrear "consecuencias terribles".

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KCNA reportó que Kim Jong-un supervisó el 10 de marzo un lanzamiento de prueba de misiles de crucero desde un destructor y que, cuatro días después, el hermético régimen realizó un ensayo de "doce lanzacohetes múltiples ultraprecisos de 600 milímetros de calibre".