Ataques iraníes dejan cerca de un centenar de heridos en el sur de Israel

Al menos 64 personas, entre ellas seis en estado grave, han resultado heridas este sábado tras el impacto directo de un misil balístico iraní en la ciudad israelí de Arad, en el sur del Néguev, ha informado el Magen David Adom, el servicio de emergencias israelí.

Entre los afectados, hay seis personas en estado grave, 13 en estado moderado y otras 40 con heridas leves, según el servicio de ambulancias. Tras el ataque, el hospital de Arad ha declarado el estado de emergencia, para poder atender a los afectados.

Por su parte, los bomberos han señalado que "se han producido daños considerables en el lugar". "En relación con el informe de un impacto en la ciudad de Arad, se trata de un ataque en el centro de la ciudad, entre edificios residenciales", ha indicado el servicio en un comunicado.

"Tres edificios han sido golpeados directamente y se reportan graves daños estructurales. Se ha declarado un incendio en la planta de una de las estructuras", han añadido.

Otro impacto cerca de instalaciones nucleares

El ataque en Arad es el segundo ocurrido este sábado que causa decenas de heridos. Este incidente se suma al de Dimona, que acoge el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí. En el incidente, un proyectil ha impactado sobre la ciudad, ubicada también en el sur del país, y ha causado al menos medio centenar de heridos, según han informado los servicios de emergencia israelíes.

La mayoría de los heridos son de carácter leve, aunque un niño de 12 años se encuentra en estado grave. Al menos 29 más son heridos leves y otras 20 personas han sido asistidas por ataques de pánico.

El ataque sobre Dimona pone en el foco las instalaciones donde Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Oriente Próximo.

Un fallo de la Cúpula de Hierro

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que están investigando por qué las defensas antiaéreas no han logrado interceptar el misil balístico que ha impactado en la ciudad de Dimona. El Ejército ha confirmado que hubo respuesta defensiva al misil balístico, pero no lograron parar el ataque. "El incidente será investigado", ha señalado un portavoz militar citado por el diario 'The Times of Israel'.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad-Bagher Ghalibaf, ha declarado que los recientes ataques con misiles iraníes contra la ciudad sureña sugieren que el espacio aéreo del país es cada vez más vulnerable, a medida que la guerra entra en una "nueva fase".

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"Si el régimen israelí no logra interceptar los misiles en la zona altamente protegida de Dimona, es operativamente una señal de que se entra en una nueva fase de la batalla", escribió Ghalibaf en un mensaje en X. "Los cielos de Israel están indefensos", ha añadido.