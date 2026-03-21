Guerra en Oriente Medio
Irán ataca con misiles Dimona, epicentro de las principales instalaciones nucleares israelíes
Una veintena de personas resultaron heridas tras el impacto de restos de misiles iraníes y proyectiles de intercepción
EP
Al menos una veintena de personas han resultado heridas como consecuencia del impacto de restos de misiles iraníes y restos de proyectiles de intercepción en una docena de puntos de la región de Dimona y de Yerucham, en el sur de Israel, según han informado los servicios de emergencia israelíes.
La mayoría de los heridos son lesionados de carácter leve, aunque un niño de 10 años ha resultado herido de carácter moderado por las esquirlas, según el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, Magen David Adom. Asimismo se ha informado del hundimiento de una estructura en esa zona de Dimona.
Los servcios médicos han atendido principalmente casos de caídas de personas que corrían hacia los refugios y a personas con ansiedad por los ataques, según la Estrella de David Roja.
Dimona acoge el Centro de Investigación Nuclear del Neguev, principal instalación nuclear israelí, y ha sido atacado después de que este mismo domingo fuera bombardeada centro de enriquecimiento de uranio Shahid Ahmadi Roshan en la céntrica provincia de Natanz.
Israel posee armamento nuclear desarrollado a partir del uranio enriquecido en Dimona, aunque oficialmente nunca lo ha reconocido, siendo la única potencia nuclear de la región de Oriente Próximo.
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