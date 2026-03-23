Los colonos israelíes desatan el caos en la Cisjordania ocupada con una ola de violencia

Mientras el mundo mira hacia otro lado, la Cisjordania ocupada arde. Durante dos noches consecutivas, grupos de colonos violentos se han organizado para atacar aldeas palestinas y extender el miedo entre la población autóctona. En diferentes puntos de los territorios ocupados, los colonos israelíes han incendiado casas y vehículos y herido a varios palestinos en incursiones coordinadas contra comunidades, según describen los testigos, y pese a la presencia de las fuerzas de seguridad israelíes. Estos grupos radicales usan las redes sociales para hacer llamamientos a la población para llevar a cabo "venganza y expulsión del enemigo".

Al menos una decena de palestinos han resultado heridos en la segunda noche de caos. Además, estos ataques empezaron durante la festividad de Eid al Fitr, que marca el final del Ramadán para la población musulmana. La agencia de noticias palestina Wafa ha informado de que los colonos han incendiado casas y automóviles, y han rociado con gas pimienta a palestinos. La violencia se produjo después del funeral del colono Yehuda Sherman, de 18 años, en el asentamiento israelí ilegal de Elon Moreh, al noreste de la ciudad palestina de Nablus. Sherman murió en una colisión con un vehículo palestino en una zona al norte de las aldeas atacadas.

Los ataques, sin embargo, se han repartido por todo el territorio palestino: desde las aldeas norteñas cercanas a Nablus y Yenín, hasta las localidades sureñas de Masafer Yatta, al sur de Hebrón. En Qaryout y Jaloud, al sur de Nablus, un centenar de colonos enmascarados han llevado a cabo sucesivas oleadas de ataques la noche del sábado al domingo, que han acabado con vehículos incendiados, vandalizados y viviendas atacadas. También muchos de estos jóvenes israelíes se han congregado en las carreteras y han atacado a los coches palestinos con lanzamiento de piedras o golpes sobre el vehículo.

Bombardeos en Gaza

Pese a que las autoridades israelíes eran conocedoras de que esta acción violenta organizada iba a tener lugar, los soldados y policías situados de madrugada a las afueras de las aldeas palestinas no han podido detener los ataques, ni impedir el desplazamiento de los colonos de una localidad a otra. Cinco ciudadanos israelíes han sido arrestados, según un comunicado del Ejército y la policía israelíes. En el asentamiento de Yitzhar, varios israelíes atacaron a las fuerzas de seguridad, hiriendo a un agente de policía y dañando uno de sus vehículos. El recrudecimiento de la violencia de los colonos se debe a la falta de impunidad de la que gozan, con detenciones cada vez más escasas y aún menos acusaciones, lo que sugiere que la violencia de los extremistas está respaldada, si no alentada, por el Gobierno.

Desde el 7 de octubre de 2023, más de un millar de palestinos, incluidos decenas de niños, han sido asesinados a manos de las tropas israelíes y de los colonos radicales en la Cisjordania ocupada. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 25 palestinos han muerto en las mismas condiciones en lo que va de año. Además, la violencia contra la Franja de Gaza continúa. Este fin de semana cinco personas han muerto por ataques aéreos israelíes en todo el territorio. Tres de ellos eran agentes de policía que se encontraban en un vehículo en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza.

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