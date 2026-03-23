El ministro de Finanzas israelí aboga por la ocupación del sur del Líbano: "la nueva frontera israelí tiene que ser el río Litani"

Los líderes israelíes no se esconden, y muestran con claridad cuáles son sus intenciones en el Líbano. "La nueva frontera israelí tiene que ser el Litani", ha declarado el ministro de Finanzas israelí, el colono ultraderechista Bezalel Smotrich, en referencia al río libanés, situado en el interior del país de los cedros, a 30 kilómetros de la línea que lo separa de Israel. Las declaraciones más explícitas hasta el momento revelan la intención israelí de anexionar el sur del Líbano. Estas llegan después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenara a sus soldados que bombardearan los puentes que conectan a través del río Litani el sur con el norte del Líbano, y que "aceleraran la destrucción de casas" en las aldeas fronterizas.

Smotrich ha defendido en un programa de radio israelí que la campaña militar en el Líbano "debe terminar con una realidad completamente diferente, tanto por la decisión de Hezbolá como por el cambio de las fronteras de Israel". Y añadió: "Lo digo aquí categóricamente... en cada sala y en cada debate: la nueva frontera israelí debe ser la del Litani", ha dicho. Katz insinuó a principios de mes intenciones similares, cuando afirmó que el Líbano podría enfrentar la "pérdida de territorio" si no desarmaba a Hezbolá. Sin embargo, la oficina del primer ministro, Binyamín Netanyahu, no se ha pronunciado al respecto. No es novedad que los comentarios de Smotrich se salgan de la línea política oficial del Gobierno.

Personal militar armado vigila una calle tras un ataque aéreo israelí que ha alcanzado un edificio en la zona de Hazmieh, al este de Beirut (Líbano) / EFE

Bombardeo de puentes

Un oficial militar ha declarado este lunes a la agencia Reuters que no podía hacer comentarios sobre las declaraciones de los políticos ni sobre los planes a largo plazo del gobierno, pero que las tropas terrestres israelíes estaban limitando sus incursiones a zonas cercanas a la frontera, lejos del Litani. Las intenciones públicas de las autoridades castrenses y políticas son acabar con la milicia Hezbolá, ya debilitada durante la ofensiva de otoño del 2024, que acabó con la vida de 4.000 personas y permitió a las tropas israelíes ocupar cinco puntos estratégicos en la frontera. Esta nueva campaña militar ya se ha cobrado 1.039 víctimas mortales, entre las cuales se cuentan más de 111 niños.

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Durante este lunes, los aviones israelíes han continuado bombardeando puentes con el supuesto objetivo de evitar que Hezbolá traslade armas y personal para darles apoyo en los combates que están teniendo lugar en la frontera. Esta infraestructura civil conecta varias regiones entre sí y su destrucción implica un mayor aislamiento del sur del país. El Ejército israelí ha sometido a casi el 15% de todo el territorio libanés a órdenes de desalojo forzado, obligando a desplazarse a más de un millón de personas en apenas tres semanas. Pese al riesgo, decenas de personas han decidido quedarse en sus hogares por temor a perderlos en una nueva ocupación israelí del sur del país, como la que tuvo lugar entre 1982 y 2000.

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