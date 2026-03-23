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Mapa de los resultados de las elecciones municipales en Francia: ¿Quién ha ganado en cada ciudad?
La izquierda mantiene París, Lyon y Marsella, la ultraderecha conquista Niza y multiplica sus cargos, y el centro-derecha se hace fuerte en las poblaciones medianas
Jose Rico
La segunda vuelta de las elecciones municipales de Francia han situado a las fuerzas de izquierda al frente de las tres principales ciudades del país, con victorias socialistas en París y Marsella y de los verdes en Lyon, pero las alianzas del Partido Socialista con la izquierda radical de La Francia Insumisa han fracasado en líneas generales. Por su parte, la extrema derecha de Agrupación Nacional ha conquistado Niza y ha multiplicado sus cargos electos, aunque sin lograr el avance que esperaba a un año para los comicios presidenciales. Y los partidos centristas y de derecha moderada han conseguido buenos resultados en las poblaciones medianas.
En París, respaldado por una coalición de izquierdas, el socialista Emmanuel Grégoire se alzó con un 50,52% de los votos, convirtiéndose así en el sucesor de la francoespañola Anne Hidalgo en la alcaldía de la capital francesa. Batió por nueve puntos a la exministra conservadora Rachida Dati (41,52%) y con mucha más holgura a la candidata de La Francia Insumisa, Sophia Chikirou (7,96%).
En Marsella, Benoît Payan, que lideraba una coalición de izquierda sin La Francia Insumisa, cosechó un 54,34% de los votos, derrotando al candidato de la Agrupación Nacional, Franck Allisio (40,30%) y al de Los Republicanos, Martine Vassal (5,36%).
En Niza, la coalición de Unión de Demócratas por la República y Agrupación Nacional que lidera Éric Ciotti fue la más votada con el 48,54%, por delante del alcalde saliente y antiguo mentor de Ciotti, Christian Estrosi (37,20%) y de la izquierdista Juliette Chesnel-Le Roux (14,26%).
Destaca también por su relevancia política la reelección del exprimer ministro Édouard Philippe en Le Havre con un 47,71% de votos, por delante de Jean-Paul Lecoq (41,17%) y del candidato de extrema derecha Franck Keller (11,12%). Todas las quinielas apuntan a que Philippe se presentará como candidato a las presidenciales de 2027.
Por su parte, los Verdes ganaron en Lyon, Tours y Grenoble. El candidato ecologista a la reelección en Lyon, Grégory Doucet, conservará su cargo tras hacerse con el 50,67% de los votos, por delante del 49,33% cosechado por Jean-Michel Aulas, un independiente respaldado por el centro-derecha. En Tours, el alcalde, Emmanuel Denis, también ecologista, fue reelegido con el 47,20% de las papeletas, por delante de su oponente derechista Christophe Bouchet (43,86%). Y en Grenoble, la candidata verde Laurence Ruffin batió con el 56,59% de los sufragios a la derechista Alain Carignon (43,41%).
Alianzas fallidas
La estrategia que resultó fallida fueron las alianzas del Partido Socialista con La Francia Insumisa (LFI), dado que algunos alcaldes socialistas que se habían aliado con la izquierda radical fueron derrotados en las urnas, como los de Brest y Clermont-Ferrand, poblaciones que fueron a parar a manos de la derecha. Mientras, la Agrupación Nacional de Le Pen multiplicó por 13 el número de cargos municipales electos, y el bloque centrista y conservador obtuvo buenos resultados allá donde sus distintas formaciones unieron fuerzas, como en Tourcoing.
Si observamos el balance global por bloques políticos, la derecha moderada (cuya principal formación es Los Republicanos) es la que ha conseguido mayor número de victorias municipales, con 1.245, seguida de la izquierda moderada (802), que incluye al Partido Socialista, y las candidaturas de centro (589), entre las que se encuentra el Renaissance del presidente Emmanuel Macron. La extrema derecha se ha quedado con 61 triunfos municipales y la izquierda radical (La Francia Insumisa), con apenas siete primeros puestos.
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