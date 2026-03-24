El bloque izquierdista de Mette Frederiksen gana las elecciones de Dinamarca, pero sufre una sangría de votos

El bloque izquierdista de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha ganado las elecciones legislativas de Dinamarca, al sumar un 47,1% de los votos, lo que supone unos 83 escaños del total de 179 del Folketing (Parlamento danés). Necesitará apoyos externos y queda supeditada al apoyo de los Moderados, el partido centrista del ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, que obtuvo el 8,2% y está destinado a erigirse en árbitro de la nueva coalición de gobierno.

Las proyecciones al cierre de los locales de la televisión pública DR fueron recibidas en el Folkenting (Parlamento danés) con un silencio sepulcral, o incluso rostros de pánico, por la militancia del Partido Socialdemócrata de Frederiksen. Supera al bloque conservador, que sumó un 42,1% entre todos los partidos de ese ámbito y tendrá unos 78 escaños. Pero para el partido de la jefa del gobierno es el peor resultado desde 1901.

Frederiksen logró defender la posición de primera fuerza, aunque su partido ha quedado muy debilitado respecto a los comicios de 2022. Las proyecciones le otorgan un 19,2% de los votos, siete puntos por debajo de lo obtenido en los anteriores comicios legislativos.

La imagen de la victoria correspondió, por contra, al Partido Socialista Popular (SF) de Pia Olsen, que despega hasta el 11,4% y arrebata la posición de segunda fuerza a los liberales del ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, dos puntos por debajo.

Los resultados reflejan un panorama muy fragmentado y descartan una reedición de la coalición centrista con la que Frederiksen ha gobernado en su segunda legislatura. La primera fuerza del flanco derechista corresponde al liberal Alex Vanopslagh, quien desbanca a Poulsen con un 10,5%. Vanopalpslagh, un político ambicioso e identificado como ultraliberal, es un rostro nuevo en la política danesa, muy activo en redes sociales y reclutador del voto joven.

Negociaciones de final incierto

Se perfilan negociaciones previsiblemente largas y complejas. El factor clave serán los 14 escaños atribuidos al partido de Rasmussen. Nada puede darse por garantizado. A favor de Frederiksen juegan su experiencia y su reputación de mujer fuerte ante cualquier crisis. Es una socialdemócrata de línea dura, que en política migratoria defiende posiciones más compatibles con la derecha que con su familia política. Ha demostrado en sus siete años en el poder un comportamiento casi camaleónico. La propia jefa del Gobierno, de 48 años, ha dejado claro en esta campaña que no se ceñirá a supuestas lealtades de bloque.

En la práctica ha demostrado con creces su versatilidad política. En su primera legislatura, de 2019 a 2022, gobernó respaldada por fuerzas izquierdistas; en la segunda, rechazó repetir esa fórmula, pese a que era posible, para formar una alianza de signo centrista con los Moderados del ex primer ministro Rasmussen y los liberales del titular de Defensa Poulsen.

Rasmussen está destinado a ser el árbitro de la futura coalición, sea cual sea su constelación final. Ha llegado a la cita con las urnas pletórico, derrochando cercanía y regalando salchichas fritas a decenas de ciudadanos, desde un puesto ambulante junto a la estación central de Copenhague. Poulsen, que nunca fue un político carismático, se había distanciado en la campaña de la línea de Frederiksen y sobre todo de la promesa de la líder socialdemócrata de reimplantar el impuesto sobre el patrimonio, suprimido hace unos 30 años.

Estrategia arriesgada

El giro izquierdista de Frederiksen ha sido una estrategia arriesgada en un país que tiene ya fuertes cargas fiscales. Con ella ha tratado de compensar algo su línea dura en política migratoria, de la que de todos modos no piensa apartarse. Su cercanía, incluso en lo personal, con la italiana Giorgia Meloni ha abierto grietas en su partido. La socialdemocracia danesa ha sufrido ya dos descalabros notables, en las últimas elecciones europeas y en las municipales del pasado noviembre, donde perdió la alcaldía de Copenhague. Frederiksen entonó el mea culpa y dijo haber aprendido la lección. Se lanzó a continuación a recuperar terreno cedido a otras formaciones izquierdistas con sus promesas de destinar la tasa sobre el patrimonio a mejoras en la escuela pública, impulsar una reforma de las pensiones y otros aspectos que la separan, sobre todo, de formaciones del centro liberal.

Groenlandia, como factor clave electoral

El espectro parlamentario danés está muy fragmentado. Los 179 puestos de la Cámara se repartirán entre una docena de partidos, a los que se suman los dos que corresponden a Groenlandia y otros dos a las Islas Feroe, los territorios autónomos del Reino de Dinamarca. Los colegios groenlandeses cerraban cuatro horas más tarde, debido la diferencia horaria, lo que añade suspense al conteo y su probable influencia en la correlación de fuerzas final.

La firmeza de Frederiksen en la defensa de Groenlandia frente a las ansias expansionistas de Donald Trump contribuyó, según los expertos, a frenar la sangría de electorado que venía sufriendo la socialdemocracia. El repunte en intención de voto reflejado a principios de año fue probablemente lo que determinó a la primera ministra a avanzar los comicios, inicialmente previstos para otoño. Sus competencias como jefa del Gobierno incluyen la convocatoria de elecciones.

Finalmente, sin embargo, lo que ha pesado en la campaña han sido temas que inciden en el día a día de los daneses. A ello se sumó que las tensiones con Washington se relajaron, tras retirar de pronto Trump su amenaza de tomar “por las malas” el control de la isla. El cambio de dinámica del presidente estadounidense siguió al respaldo obtenido por Frederiksen entre sus principales aliados europeos y Canadá, que desplazaron equipos reducidos de oficiales a la isla ártica para una supuesta "misión exploratoria", preparatoria para unas eventuales maniobras militares.

Noticias relacionadas

Participaron en este operativo países tradicionalmente sumisos a los dictados de Estados Unidos, como Alemania. De pronto parecía que la fortaleza de Frederiksen se hubiera contagiado a otros países tan atlantistas como es la propia Dinamarca, pero que bajo el impacto de Trump sintieran traicionada su lealtad histórica a Washington.

Suscríbete para seguir leyendo