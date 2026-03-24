Pakistán se ofrece para acoger negociaciones entre Irán y EEUU esta semana en Islamabad

Pakistán ha propuesto este martes acoger negociaciones durante esta semana entre Irán y EEUU en Islamabad, la capital, según ha asegurado el primer ministro del país asiático, Shehbaz Sharif.

Junto con Turquía y Egipto, Pakistán ha estado intercambiando mensajes entre Washington y Teherán durante los últimos días. Este esfuerzo diplomático fue el que, de hecho, empujó al presidente estadounidense, Donald Trump, a anunciar este lunes un parón de cinco días de los bombardeos de su país a instalaciones eléctricas iraníes.

"Pakistán da la bienvenida y apoya firmemente los esfuerzos de diálogo para terminar con la guerra en Oriente Próximo, en el interés de la paz y estabilidad en región y en el mundo. Dependiendo de la concurrencia de EEUU e Irán, Pakistán está lista y ve como un honor ser la huésped y facilitar charlas que sirvan para concluir el conflicto actual y llegar a un acuerdo definitivo", ha dicho Sharif este martes a través de sus redes sociales.

Supuestamente, el jefe negociador de Trump, Steven Witkoff, ya se encuentra en Islamabad. Irán, sin embargo, no ha respondido a este ofrecimiento, y sus altos cargos han estado asegurando durante las últimas horas que no han habido ni contactos ni negociaciones con Washington en los últimos días. Los países mediadores han desmentido tales afirmaciones.

Según han asegurado tres fuentes anónimas iraníes a la agencia de noticias Reuters, el régimen islámico mantiene ahora una posición mucho más dura que la que mantenía en febrero —cuando las negociaciones entre Washington y Teherán estaban en marcha en Omán— para llegar a un acuerdo.

Teherán reclama a Trump "garantías de que no tengan lugar más acciones militares en su contra, una compensación económica por los daños causados y el control formal del estrecho de Ormuz", además de rechazar cualquier límite al programa de misiles balísticos del país persa, según estas fuentes.

Negociaciones —casi— imposibles

Todas estas reclamaciones, dicen los expertos, parecen inaceptables para EEUU, y serían vistas como una humillación para un Donald Trump que empezó esta guerra junto con Israel con objetivos poco claros: Washington y Tel Aviv han hablado y se han contradicho en varias ocasiones, asegurando que su intención era acabar con la posibilidad de que Irán desarrolle la bomba atómica, para asegurar después que su objetivo era el cambio de régimen, antes de volver a señalar el arma nuclear como su línea roja.

Por ahora, nada está confirmado. Irán no ha anunciado públicamente en ningún momento si asistirá o no a estas posibles negociaciones en Islamabad —que deberían tener lugar a finales de esta semana— ni quién asistiría a ellas. Hacerlo tiene su riesgo: Israel ha asesinado en las últimas semanas a gran parte de la cúpula política y militar de la República Islámica.

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