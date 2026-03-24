Oceanía
Un terremoto de magnitud 7,6 sacude las aguas de Tonga
No se ha informado de víctimas ni se ha activado la alerta de tsunami
EFE
Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió este martes las aguas al norte de Tonga, país insular del Pacífico conformado por más de 170 islas, sin que de momento se haya informado de víctimas ni se haya activado la alerta de tsunami.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, sigla en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, localizó el temblor a una profundidad de 237 kilómetros en el océano y a una distancia de 153,2 kilómetros al oeste de Neiafu, la segunda ciudad más grande del país con poco más de 3.800 habitantes.
USGS estimó que el temblor sucedió alrededor de las 17:37 hora local (04:37 GMT).
Tonga se encuentra en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas del planeta con mayor actividad sísmica y donde se producen a diario temblores de diferente intensidad.
La llamada Cuenca Norte de Lau, situada entre Fiyi, Samoa y Tonga, contiene decenas de cráteres activos localizados a entre 1.000 y 1.500 metros de profundidad.
Al menos 189 personas murieron en Tonga y Samoa en septiembre de 2009, debido al tsunami causado por dos terremotos simultáneos de magnitud 8 y 8,1.
En enero de 2022, Tonga sufrió un tsunami provocado por una violenta erupción de un volcán submarino, que dejó al menos tres muertos, al país incomunicado varios días y afectó a más del 80 % de su población.
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