Guerra en Oriente Medio
Irán se muestra "receptivo ante cualquier solicitud" procedente de España sobre el estrecho de Ormuz
El régimen considera que el Gobierno de Pedro Sánchez está "comprometido con el derecho internacional"
Redacción
Irán mantiene el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, por el que circula el 20% del petroleo que se comercializa en el mundo, en represalia a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel, pero hace unos días que se ha abierto al paso de barcos de países "no hostiles", como la India o China. En este marco, la Embajada de Irán en España ha anunciado este jueves a través de su cuenta en X que Teherán se muestra "receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid", tras agradecer el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con el "derecho internacional".
En el mensaje de la legación diplomática no se especifica si Irán permitirá el paso de barcos españoles por el estrecho.
Desde los primeros compases de la actual guerra, Sánchez se ha mostrado muy crítico con la ofensiva de EEUU e Israel, que considera ilegal y al margen de la legalidad internacional, y rechazó que el Ejército estadounidense utilizase las bases de Rota y Morón para atacar a Irán. En respuesta, el presidente Donald Trump amenazó con "cortar todo el comercio" con España y llegó a insinuar un embargo, dos extremos que no se han materializado.
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