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Ruta mediterránea

Más de 20 migrantes mueren cerca de la costa de Grecia tras seis días a la deriva

La mortalidad en la ruta mediterránea se ha disparado en este año con más de 600 muertos o desaparecidos, la cifra más alta desde 2014

Imagen de archivo de la llegada de una embarcación de migrantes a las costas griegas.

Imagen de archivo de la llegada de una embarcación de migrantes a las costas griegas. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

AFP

Atenas

Más de veinte migrantes murieron frente a la costa de Grecia tras seis días de travesía en una embarcación neumática, explicaron algunos supervivientes a los guardacostas del país europeo el sábado. La mortalidad en la ruta mediterránea se ha disparado en este año, con más de 600 muertos o desaparecidos según datos de 23 de febrero de la Organización Internacional de Migraciones, la cifra más alta desde 2014.

Un buque de la agencia de control de fronteras europea Frontex rescató cerca de Creta a 26 personas el viernes por la noche, señalaron los guardacostas griegos. Los supervivientes explicaron que 22 de sus acompañantes murieron y que sus cuerpos fueron lanzados al mar, añadieron. Según las declaraciones de los rescatados, la precaria embarcación zarpó el 21 de marzo de Tobruk, una ciudad en el este de Libia, en dirección a Grecia, puerta de entrada para muchos migrantes que buscan asilo en la Unión Europea.

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"Durante el trayecto, los migrantes se desorientaron y permanecieron en el mar durante seis días sin comida ni agua", declaró la guardia costera. Los cuerpos de los fallecidos "fueron arrojados al mar por orden de uno de los traficantes", añadió. Las autoridades griegas han detenido a dos hombres de Sudán del Sur, de 19 y 22 años, que se cree que son los traficantes.

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