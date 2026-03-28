Los hutíes de Yemen entran en la guerra de Oriente Medio con un ataque con misiles contra el sur de Israel

Un mes más tarde, los hutíes de Yemen se unen a la guerra regional. Justo cuando se cumple el primer mes de ofensiva israelí-estadounidense contra Irán, la milicia aliada del régimen de los ayatolás se suma a los ataques contra territorio israelí y amenaza con poner aún más en jaque la economía mundial. Este sábado los hutíes han anunciado el lanzamiento de misiles balísticos hacia el sur de Israel, en lo que supone la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y sus grupos aliados en Oriente Próximo. El Ejército israelí ha anunciado haber interceptado con éxito uno de los misiles disparados. Yemen era el último país de la península Arábiga que quedaba por unirse al conflicto regional.

"Confirmamos que tenemos los dedos en el gatillo para una intervención militar directa" si nuevas alianzas se unen a Washington e Israel contra Irán y sus aliados, o si el mar Rojo, cuyas aguas bañan las costas yemeníes que los hutíes controlan, es usado para "operaciones hostiles" contra Irán, ha dicho el portavoz hutí Yahya Sarea, en un discurso televisado este viernes por la noche. Los misiles balísticos lanzados este sábado por la mañana han provocado que sonaran las sirenas en la ciudad israelí de Beersheba y sus alrededores. Según un comunicado de los hutíes, han atacado "ubicaciones militares israelíes sensibles" con una "avalancha de misiles balísticos". Se trata del primer misil disparado desde Yemen desde que se declaró el alto el fuego en Gaza en octubre de 2025. No ha provocado heridos.

Cierre del estrecho de Bab el Mandab

El alto funcionario hutí Mohammed Mansour ha afirmado que su grupo está considerando cerrar el estrecho de Bab el Mandab, por donde suele pasar aproximadamente una octava parte del comercio mundial. Los ataques contra buques con vinculación a Israel durante la ofensiva militar contra Gaza en solidaridad con el sufrimiento de los palestinos provocaron una crisis mundial, parecida a la que está causando el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Además, también lanzaron 1.800 ataques de misiles balísticos, de crucero, hipersónicos, drones y barcos contra Israel en apoyo a Palestina, según sus propias cifras. Los hutíes han declarado que sólo actuarán contra Israel y Estados Unidos, y no contra "ningún pueblo musulmán", en palabras de Sarea. Durante este último mes, Irán ha respondido a la agresión de los dos aliados con misiles y drones diarios contra los países árabes del Golfo Pérsico, que cuentan con bases estadounidenses en su suelo.

Una docena de tropas estadounidenses han resultado heridas, dos de ellos de gravedad, en un ataque israelí contra la base aérea de Prince Sultan en Arabia Saudí. Un dron ha atacado el aeropuerto internacional de Kuwait, dañando el sistema de radar, pero sin provocar heridos. En cambio, en Abu Dabi, seis personas han resultado heridas tras la intercepción de un misil cerca del puerto de Khalifa. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha reiterado que Teherán "responderá fuertemente" si la infraestructura y los centros económicos iraníes son atacados, tal y como ha afirmado en una publicación en la plataforma. También se ha dirigido a los países de la región, diciendo que si quieren desarrollo y seguridad, deben impedir que Israel y Estados Unidos "libren la guerra desde sus tierras". Las fuerzas israelíes han anunciado diversos ataques contra territorio iraní, con especial foco en la capital Teherán.

Dos periodistas asesinados en Líbano

A su vez, las sirenas han sonado a lo largo y ancho del territorio israelí y de la Cisjordania ocupada por el lanzamiento de misiles balísticos iraníes y de drones de Hezbolá. En el norte de Israel, han sonado de forma continuada durante 90 minutos esta mañana debido al fuego de drones y cohetes. El viernes por la noche una persona murió en el centro del país por el impacto de uno de los misiles iraníes. Además, tres palestinos, entre ellos un joven de 15 años, han muerto a tiros a manos de las fuerzas israelíes en el sur y el centro de Cisjordania durante las últimas 24 horas, según el ministerio de Salud de la Autoridad Palestina. El Ejército israelí ha anunciado que dos de sus oficiales han sido gravemente heridos en dos incidentes en el sur del Líbano, mientras los combates con milicianos de Hezbolá se intensifican. Un misil antitanque impactó contra las tropas durante uno de estos enfrentamientos.

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El Líbano vive un goteo de pérdidas humanas a causa de los ataques israelíes. Al menos cinco paramédicos han perdido la vida por un bombardeo mientras circulaba en ambulancia en Zaoutar al Charqiyeh, en el distrito de Nabatiye. Otras cinco personas, incluidos los periodistas Ali Shoeib y Fatima Ftouni, han muerto cuando un dron israelí ha atacado su coche en la carretera de Jezzine. Otra persona ha fallecido, víctima de un ataque de dron contra una motocicleta en Haddatha, en la región fronteriza con Israel. En paralelo, el Ejército israelí sigue ordenando el desplazamiento forzoso de toda la población al sur del río Zahrani, a 40 kilómetros de la frontera.

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