En la provincia de Santa Fe
Un alumno entra armado a su colegio, mata a un compañero e hiere a otros dos en Argentina
Los hechos ocurrieron cerca de las 07:15 hora local en el patio interno de la escuela
EFE
Un alumno mató este lunes a disparos a un compañero e hirió a otros dos en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, en el noreste de Argentina, según confirmaron fuentes oficiales.
"Lamentablemente murió un joven menor de edad, que tendría 13 años, producto de un disparo de arma de fuego dentro del establecimiento educativo Mariano Moreno", confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, en una entrevista con el canal de televisión TN.
El tiroteo ocurrió cerca de las 07:15 hora local (10:15 GMT) en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 - según Muñoz-, cuando los estudiantes participaban del izamiento de la bandera al inicio de la jornada escolar.
De acuerdo con la misma fuente, el agresor es otro menor de entre 15 y 16 años, alumno del colegio, que "de su mochila habría sacado un arma de fuego y habría efectuado varios disparos, hiriendo a varios de sus compañeros y dando sentencia de muerte a otro chico".
El atacante, quien fue detenido, utilizó una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos.
Dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, uno de ellos con lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital de la ciudad de Rafaela -donde está siendo intervenido-, mientras que el otro presenta heridas leves.
Muñoz señaló que la situación generó una escena de "confusión y atípica, con chicos saliendo corriendo", y agregó que los docentes aseguraron que el estudiante que efectuó el disparo "era un buen alumno", lo que incrementó la sorpresa en la comunidad educativa.
El funcionario añadió que aún se investigan las circunstancias del hecho: "Es prematuro decir si organizó el ataque o fue al azar".
El episodio provocó una fuerte conmoción en la ciudad, de unos 100.000 habitantes.
Tras el ataque, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles, mientras la Fiscalía local avanza en la investigación para esclarecer lo sucedido.
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