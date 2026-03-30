Trump ve posible un acuerdo con el "nuevo y más razonable" régimen de Irán, pero amenaza con destruir lo que queda en pie

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, pero ha reiterado sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de ese país "si no se llega pronto a un acuerdo". En concreto, ha amenazado con destruir todo lo que queda en pie, incluida la isla de Jark, desde la cual el país persa exporta la mayor parte de sus hidrocarburos, si no se llega a un acuerdo pronto y si el estrecho de Ormuz continúa cerrado a la navegación.

Trump ha señalado que si bien se han alcanzado "grandes avances" en el diálogo con este "nuevo y más razonable régimen" iraní, pone en duda que pueda lograrse un acuerdo pronto, a unos días de que se levante la suspensión de los ataques contra las centrales eléctricas a cambio de la reapertura del estrecho de Ormuz. "Si por alguna razón no se llega a un acuerdo pronto, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente, concluiremos nuestra querida estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Jark", ha amenazado el presidente de Estados Unidos.

Trump ha añadido que "posiblemente" también destruirán las plantas desalinizadoras, que "deliberadamente" aún no han tocado, según ha escrito en su plataforma de redes sociales. "Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de 'reinado del terror' del antiguo régimen", ha concluido el presidente estadounidense.

Noticias relacionadas

En las últimas horas, las autoridades iraníes han vuelto a negar que se hayan producido contactos directos con el Gobierno de Estados Unidos y han puesto en duda que el presidente Trump tenga un interés real por lograr cualquier acuerdo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, sí ha confirmado contactos a través de terceros, aunque ha lamentado que las primeras propuestas que han llegado desde Washington no son razonables.