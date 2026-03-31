Reino Unido - Estados Unidos
Trump confirma la visita de los reyes de Inglaterra para finales de abril
Tendrá lugar entre el 27 y el 30 y será la primera visita de Estado del monarca británico al país norteamericano
EP
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado este martes que los reyes de Inglaterra, Carlos y Camila, visitarán Estados Unidos entre el 27 y el 30 de abril, en la que será la primera visita de Estado del monarca británico al país norteamericano, y en pleno 250 aniversario de su independencia.
Trump ha calificado de "histórica" esta visita, que incluirá "una hermosa cena de gala en la Casa Blanca la noche del 28 de abril", según ha contado el presidente de Estados Unidos en su propia plataforma de redes sociales.
"Esta ocasión trascendental será aún más especial este año, ya que conmemoramos el 250 aniversario de nuestro gran país. Espero pasar tiempo con el Rey, a quien respeto profundamente. ¡Será fantástico!", ha expresado Trump.
La visita de Estado de los reyes de Inglaterra se produce en un momento en el que las relaciones entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, no pasan por su mejor momento, con el primero reprochando al segundo no estar apoyándole como él querría en su guerra con Irán.
"Esta no es nuestra guerra y no vamos a dejarnos arrastrar a ella", dijo el lunes el primer ministro británico, mientras son varias las voces que han puesto en duda que sea conveniente este viaje en estos momentos, cuando la guerra de Irán cumple ya su primer mes.
Este mismo martes, Trump ha puesto el foco de nuevo en Reino Unido y otros países europeos por su supuesta falta de cooperación en la defensa del estrecho de Ormuz, sugiriéndoles con dejarles solos cuando necesiten petróleo.
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