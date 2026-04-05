Monitorización constante y 'bulos' de la CIA: así rescató EEUU al piloto estrellado en el sur de Irán

El rescate del coronel que pilotaba un avión F-15 de las fuerzas militares de Estados Unidos que fue derribado el pasado viernes al sur de Irán dará para alguna película o serie de televisión. Como empieza a ser habitual, el propio presidente estadounidense, Donald Trump, fue el encargado de anunciar por las redes sociales este domingo que las fuerzas militares habían rescatado al piloto después de estar dos días rastreándolo por una zona montañosa en una carrera contrarreloj contra las tropas de Irán, que también querían capturarlo.

Ubicación controlada

Trump afirma que la ubicación del aviador estaba siendo monitoreada "las 24 horas del día" por altos funcionarios estadounidenses que estaban planificando la operación de rescate y que finalmente fue localizado "tras las líneas enemigas en las traicioneras montañas de Irán, siendo perseguido por nuestros enemigos, que cada hora se acercaban cada vez más".

El presidente remarca que su ejército envió decenas de aviones a Irán y aseguró que la operación se llevó a cabo sin que ningún estadounidense resultara muerto o herido. Según explicaron las autoridades de EEUU a CBS News, el piloto pasó más de 24 horas solo, escondido en las montañas con una pistola. Podría estar herido después de ser eyectado del avión cuando fue alcanzado.

Enfrentamientos en el rescate

La misión de rescate se llevó a cabo con drones y helicópteros que vuelan a baja altura para localizar al piloto. Según los medios iraníes hubo enfrentamientos durante la operación y las tropas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) derribaron un dron estadounidense mientras buscaba al aviador desaparecido. En concreto, la agencia de noticias semioficial Fars remarca que, el dron estadounidense se estrelló en la provincia de Isfahán, al sur de Irán. Anteriormente, Irán había declarado que quería encontrar con vida al soldado desaparecido y había ofrecido una recompensa a los ciudadanos que ayudaran a encontrarlo.

La CIA entra en escena

Un alto funcionario de EEUU también declaró a CBS que la CIA desempeñó un papel crucial en la misión de rescate al rastrear al aviador en una grieta de la montaña y transmitir su ubicación exacta al Pentágono. Según los informes, la agencia llevó a cabo una campaña de engaño dentro de Irán. Mientras se realizaba el intento de rescate, la agencia difundió el rumor de que el aviador ya había sido encontrado y estaba siendo evacuado de Irán.

¿Dónde y cuándo fue derribado el avión?

Aunque se desconoce la ubicación exacta donde supuestamente fue derribado el F-15, los medios estatales iraníes mencionaron dos posibles provincias: Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, y Khuzestán. Fue el pasado viernes. En el avión iban dos pilotos que se eyectaron. Uno de ellos fue rescatado rápido por tropas de EEUU mientras que el otro fue localizado este domingo.

Según las autoridades estadounidenses en esta operación también se recuperó un avión A-10 Warthog que fue alcanzado sobre el Golfo Pérsico, cuyo piloto se eyectó antes de ser rescatado. También el helicóptero que transportaba al primer piloto rescatado del avión F-15E fue alcanzado por disparos de armas ligeras. Algunos miembros de la tripulación resultaron heridos pero pudieron aterrizar sin problemas.