Ben Roberts-Smith, el soldado australiano vivo más condecorado, ha sido arrestado en el Aeropuerto de Sídney y acusado de crímenes de guerra. La policía federal australiana y la Oficina del Investigador Especial anunciaron los detalles de la investigación en Sídney el martes después del mediodía. Según informaron, se esperaba que Roberts-Smith fuera acusado de cinco cargos de crimen de guerra (asesinato) en relación con tres incidentes. La pena máxima para este delito es cadena perpetua.

Roberts-Smith, otrora aclamado como el veterano de Afganistán más condecorado del país, demandó a tres periódicos por acusaciones de haber cometido crímenes de guerra, asesinado a civiles desarmados e intimidado a sus compañeros. En el largo y costoso juicio por difamación , que perdió, un juez dictaminó, basándose en la probabilidad, que había cometido cuatro asesinatos mientras prestaba servicio en el ejército australiano. En cualquier caso, puede ser difícil la condena ya que no existen pruebas periciales de la causa de la muerte de los fallecidos, no es posible hacer autopsias. Solo acusaciones de testigos podrían llevar a la condena efectiva del exmilitar.

Roberts debe comparecer ante el tribunal de fianzas este miércoles y ha pasado la noche en una celda de la prisión de Silverwater, donde, según se supo, tenía una celda para él solo. El condecorado con la Cruz Victoria fue declarado culpable tras una demanda por difamación —según el criterio civil de la preponderancia de la prueba— de haber asesinado a civiles desarmados mientras prestaba servicio en el Regimiento del Servicio Aéreo Especial Australiano (SAS) en Afganistán. Roberts-Smith ha negado haber cometido delito alguno.

Según declaró el martes la comisionada de las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), Krissy Barrett, los tres incidentes presuntamente involucraron a ciudadanos afganos que fueron asesinados a tiros por Roberts-Smith o por un subordinado bajo su control, mientras él estaba presente. Los cargos se relacionan con las acusaciones de que Roberts-Smith estuvo implicado en la muerte de dos hombres afganos en un lugar conocido como Whiskey 108 en Kakarak en 2009, y en la muerte de un hombre llamado Ali Jan en 2012 en Darwan. El tercer incidente se refiere a la muerte de dos civiles en Syahchow en 2012.

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El tribunal federal determinó que Roberts-Smith pateó a Ali Jan en el pecho, provocando que cayera hacia atrás por un precipicio. El tribunal concluyó que Roberts-Smith ordenó entonces a otro soldado que le disparara y le causase la muerte. Barrett, quien no mencionó a Roberts-Smith por su nombre, dijo que se alegaría que el hombre de 47 años estuvo involucrado en la muerte de ciudadanos afganos entre 2009 y 2012 en circunstancias que constituían crímenes de guerra.