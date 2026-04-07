María Corina Machado estará en España la próxima semana

La líder opositora venezolana María Corina Machado, premio nobel de la paz 2025, estará en España la semana próxima, confirmaron este martes a EFE fuentes de la oposición venezolana en este país sin dar detalles de su agenda ni fechas concretas.

Comando Con Venezuela, la plataforma política que respalda a Machado, publicó el pasado domingo en su cuenta de la red social X un mensaje con imágenes de Madrid que decía: "En pocos días, miles de venezolanos vamos a reencontrarnos… a la venezolana".

En respuesta a ese mensaje, el excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, escribió "¡Preparando motores!" y desde entonces se han sucedido las especulaciones sobre la próxima visita de urgenteMachado al país.

La opositora, que no se ha pronunciado sobre su visita a España, pidió a los ciudadanos durante Semana Santa seguir avanzando juntos en el "renacer" en libertad de Venezuela e indicó que el sufrimiento no ha sido en vano porque están cerca "del retorno a la vida".

"Hemos padecido y perdido mucho, pero nuestro dolor hoy se transforma en esperanza porque entendemos que nuestro sufrimiento no ha sido en vano y que estamos cerca del retorno a la vida", señaló Machado en una publicación en X.

Hace una semana, Machado mantuvo en Washington un nuevo encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, una reunión que calificó de "excelente".

En un mensaje enviado a la prensa, su equipo de comunicaciones aseguró que Machado ratificó a Rubio que la población de Venezuela quiere vivir en democracia y con Estado de derecho, y reiteró que "el día del regreso" de la opositora a su país "será muy pronto".

El encuentro tuvo lugar después de que Estados Unidos reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, luego de que la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

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Trump ha descartado de momento a Machado para liderar el país suramericano y en su lugar reconoció a Rodríguez como jefa del Estado.