La presión acecha al secretario de Guerra de Trump tras ser acusado de tratar de invertir en empresas de Defensa en vísperas del conflicto de Irán

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, vuelve a estar en el ojo del huracán. Un comité del Congreso abrió la semana pasada una investigación contra Hegseth tras conocerse que trató de realizar una inversión multimillonaria en compañías de Defensa pocas semanas antes del inicio de la guerra en Irán. La operación financiera no llegó a materializarse por cuestiones técnicas, pero ha llevado a los demócratas a acusarle de querer lucrarse de forma ilícita con el conflicto. No es la única polémica que acecha al que pasa por ser uno de los arquitectos de la agresión militar contra la República Islámica. También la semana pasada, Hegseth despidió fulminantemente a tres generales del Pentágono, una purga que ha generado todo tipo de especulaciones.

La presunta maniobra ilícita de Hegseth la destapó el 'Financial Times' citando a varias fuentes conocedoras del asunto. Según el diario británico, un bróker de Morgan Stanley trató de invertir en nombre del secretario de Guerra varios millones de dólares en un fondo cotizado de BlackRock que incluye paquetes de acciones de las principales empresas armamentísticas de EEUU. Desde Lockheed Martin y RTX a Northrop Group y Palantir. La consulta se realizó el pasado mes de febrero, pocos días antes de que EEUU e Israel atacaran Irán, y llegó a provocar una revisión interna en BlackRock. Las normas internas del Departamento de Defensa prohíben explícitamente a sus funcionarios poseer acciones de los principales conglomerados de defensa del país.

La operación financiera no llegó a completarse porque, según el diario británico, el fondo en el que quería invertir Hegseth no estaba entonces disponible para los clientes de Morgan Stanley. Desde entonces el antiguo presentador de Fox News ha negado la mayor, al afirmar a través de uno de sus portavoces que "las alegaciones son completamente falsas". Pero nada de eso ha evitado que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abra una investigación, a la que ha seguido otra preliminar en en el Senado. De momento, se desconoce si Hegseth buscó otras alternativas de inversión tras fracasar su intentona con el fondo de BlackRock.

"Grave conflicto de interés"

De momento, se desconoce si el antiguo presentador de Fox News buscó otras alternativas. "Esto constituiría un grave conflicto de interés y una posible violación de las normas éticas federales, además de una traición a la nación que está pagando el precio de esta guerra y a las tropas que usted ha puesto en peligro", sostiene una carta enviada a Hegseth por varios senadores demócratas, en la que exigen que proporcione información sobre su cartera de inversiones y sus finanzas.

De probarse los hechos, entroncarían con la conducta general del Gobierno de Donald Trump, donde algunos de sus miembros —empezando por el presidente— están utilizando el cargo para lucrarse sin apenas disimulo. Hace un par de días 'The Guardian' publicó que una empresa de drones —Powerus— en la que han invertido los hijos de Trump está tratando de vender a los países del Golfo sus interceptores para neutralizar los ataques iraníes.

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Purga en el Pentágono

No acaban ahí, sin embargo, los problemas de Hegseth, que ha acaparado en el último mes varios titulares por pedir a sus militares que ignoren "las estúpidas reglas de combate" que impone la Convención de Ginebra o por presentar el conflicto en Irán como una guerra santa en defensa de los valores cristianos. La semana pasada despidió a tres generales, incluido el jefe del Ejército de Tierra, Randy George. Una purga que, según fuentes del 'New York Post', responde a "la inseguridad y la paranoia" con la que afronta el cargo. Esas mismas fuentes sostienen que Hegseth tiene miedo de ser reemplazado al frente de Defensa y, entre tanto, estaría deshaciéndose de algunos de sus potenciales contendientes y sus allegados.

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