Comicios legislativos
Encuestas de las elecciones en Hungría: así están los sondeos
El ultranacionalista Viktor Orbán, aliado de Donald Trump y Vladimir Putin, podría perder el poder tras 16 años de mayorías absolutas
Jose Rico
Hungría celebra este domingo unas elecciones legislativas cruciales para el país y para toda Europa, ya que el actual Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, aliado de Donald Trump y Vladimir Putin, podría perder el poder tras 16 años de mayorías absolutas. El candidato del partido conservador Tisza, Péter Magyar, antiguo militante de la formación gobernante Fidesz, encabeza de forma holgada la mayoría de encuestas (pero no todas) en la recta final de la campaña electoral.
Algo más de 8 millones de húngaros elegirán a los 199 diputados del Parlamento, donde el Fidesz cuenta desde 2010 con mayorías de más de dos tercios del hemiciclo. 106 de los 199 escaños se escogen en circunscripciones uninominales, donde el partido más votado se hace con el diputado en liza, mientras que los restantes 93 parlamentarios se eligen de forma proporcional entre las listas nacionales de los partidos.
Respecto a la evolución de las encuestas, hay una enorme disparidad según la afinidad al Gobierno de la empresa demoscópica que elabora el estudio. La mayoría de sondeos reflejan que Tisza es el claro favorito para la victoria y algunos de ellos le han otorgado hasta 23 puntos de ventaja sobre Fidesz, aunque el promedio de las últimas semanas sitúan esa distancia en de 8 a 9 puntos. Las excepciones son las estimaciones del instituto Nezopont, muy cercano a Orbán, que vaticina un nuevo triunfo de Fidesz.
En todo caso, el mencionado sistema electoral de Hungría hace posible que el partido de Orbán consiga una mayoría de escaños en el Parlamento aunque alcance solo un 45% de los votos, mientras que el Tisza podría acabar necesitando más del 55% para asegurarse una mayoría.
La clave para Magyar es penetrar con fuerza en la Hungría rural, dado que el sistema electoral beneficia a Fidesz porque da más peso al voto del interior del país, donde Orbán tiene su principal caladero de apoyos. En cambio, Tisza lleva una clara ventaja en las grandes ciudades.
Mientras, los partidos de la izquierda podrían desaparecer totalmente del espectro político, mientras que la extrema derecha de Nuestra Patria tampoco parece que vaya a entrar en el Parlamento al concentrar Orbán y Magyar todo el voto conservador, ya sea moderado o populista. Por todo esto, podría darse la circunstancia de que Fidesz y Tisza sean las dos únicas fuerzas del próximo hemiciclo húngaro.
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