Sheinbaum viajará a Barcelona para asistir a la cumbre de gobiernos progresistas junto a Sánchez, Lula y Petro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado este viernes que el próximo 18 de abril viajará a Barcelona para asistir a la cumbre de gobiernos progresistas, a la que acudirán también los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil; Luiz Inácio Lula da Silva, y el anfitrión, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. "Voy a ir a Barcelona. El 18 (de abril), la próxima semana", ha explicado la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina.

La visita tendrá lugar en plena distensión en las relaciones bilaterales entre México y España, que se enrarecieron por la exigencia del Gobierno mexicano a la Corona española de una disculpa por los agravios que sufrió la población mexicana durante la conquista española de América, y el choque se agudizó con la decisión de Sheinbaum de no invitar al rey Felipe VI a su toma de posesión. Como gesto de acercamiento, hace pocas semanas, el monarca reconoció "mucho abuso y controversias éticas" en aquel periodo histórico e hizo un llamamiento a profundizar el diálogo histórico y político entre ambas naciones.

La presidente de México ha explicado que la "idea original" de la cumbre progresista fue del expresidente de Chile Gabriel Boric, y avanzó que en ella estará presentes los líderes de Colombia, Brasil, España y el de Uruguay, Yamandú Orsi. "Fui invitada y ayer tomé la decisión de que sí íbamos a ir, o sea el 18 (de abril). En realidad, vamos un día y venimos al otro para poder estar el 18 en Barcelona", ha precisado. Esta será la primera vez que Sheinbaum visita España como presidenta de México tras asumir el poder en octubre de 2024.

La mandataria ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de perdón impulsada desde 2019 por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, recordando la tradición mexicana de solidaridad con España, especialmente durante la guerra civil y el exilio provocado por el franquismo. Ante la falta de respuesta por Madrid, Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su investidura en 2024, lo que provocó que el Gobierno español de no enviase a ningún representante al acto, en un hecho sin precedentes, y generó una crisis diplomática entre ambos países.

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El mes pasado, el rey Felipe VI reconoció que en la conquista de América hubo "mucho abuso y controversias éticas", lo que Sheinbaum valoró como un "gesto de acercamiento", del jefe de Estado español, aunque añadió que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico. Asimismo, la presidenta mexicana ha invitado al monarca español a asistir al Mundial de fútbol que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. La selección española disputará un partido de su fase de grupos en la ciudad mexicana de Guadalajara el 27 de junio frente a Uruguay.