Un ataque con arma blanca en el metro de Nueva York deja tres heridos graves

Tres personas han resultado heridas tras ser agredidas con un arma blanca en la estación de metro de Grand Central de Nueva York por un individuo que ha sido abatido a tiros por la Policía.

El incidente ocurrió alrededor de las 9.50 hora local (13.50 GMT) en un andén del metro de Gran Central, una de las estaciones más grandes y concurridas de la ciudad, en pleno Manhattan. Según un funcionario municipal citado por la CNN, el agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, que entonces abrieron fuego.

El Departamento de Bomberos ha informado de que los heridos han sido ya trasladados al Hospital de Bellevue de Manhattan con pronóstico crítico, aunque se espera que sobrevivan.

La Autoridad de Transportes Metropolitanos ha informado de desvió de trenes en ambas direcciones para facilitar la investigación policial sobre lo ocurrido. La policía sigue investigando los hechos aunque, según la CNN, no tiene indicios que apunten a un atentado terrorista.

El agresor decía ser Lucifer

El hombre abatido decía ser Lucifer y cometió un "acto aleatorio de violencia", informó la jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La responsable policial identificó al sujeto como Anthony Griffin, de 44 años, que contaba con tres arrestos previos "pero no tenía un historial de EDP (problemas mentales)", detalló en una rueda de prensa, apuntando a la salud mental como motivo del ataque.

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Griffin hirió con un machete a tres víctimas de entre 65 y 84 años, y cuando los policías lo abordaron, poco después, "se comportaba erráticamente y repetía que era Lucifer", divulgó Tisch.