Reuniones directas y un cierto optimismo: EEUU e Irán celebran sus primeras negociaciones de paz en décadas

Después de una jornada de comunicaciones únicamente a través de la intermediación del primer ministro pakistaní, Shebhaz Sharif, las delegaciones de EEUU e Irán se han reunido este sábado por la tarde presencialmentee según han asegurado fuentes pakistaníes a la prensa. Las reuniones, ha asegurado Pakistán, han sido cordiales y se han celebrado con un cierto optimismo para lograr avances.

Ambos países se han citado este sábado a Islamabad, Pakistán, para arrancar las negociaciones para acabar con la guerra en Oriente Medio, empezada hace cuatro semanas con el ataque sorpresa de Washington e Israel que, el pasado 28 de febrero, acabó con la vida del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

Desde entonces y hasta este miércoles —con el alto el fuego temporal anunciado por Pakistán—, los tres países han estado constantemente bombardeándose mutuamente. En total, cerca de 5.000 personas —mayormente civiles— han muerto en la guerra. La mayoría de fallecidos han ocurrido dentro de Irán y del Líbano.

Este último país es, de hecho, el gran punto de contingencia en estas negociaciones: tanto Pakistán como la República Islámica han asegurado que para que avancen las charlas, el alto el fuego debe también incluir el Líbano, país brutalmente castigado tanto por tierra como por aire por una Tel Aviv que no frena con su ofensiva, a pesar del cese de las hostilidades.

El primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, ha asegurado que el alto el fuego no les aplica en sus ataques contra su vecino. Hay más puntos de discordia: Irán, durante el alto el fuego temporal, debía garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, por donde pasaba antes de la guerra cerca del 20% del comercio de crudo y gas mundiales. Teherán no lo ha cumplido.

Con todo, las reuniones sí que finalmente han empezado, en el primer encuentro directo de altos representantes estadounidenses e iraníes desde 2015, desde el acuerdo nuclear negociado por Barack Obama. De hecho, todas las negociaciones nucleares anteriores bajo la batuta de Trump —ocurridas en 2025 y en febrero de este año, antes del inicio de la guerra— fueron siempre indirectas.

Según filtraciones del gobierno iraní a la prensa de su país, las negociaciones cara a cara han durado más de ocho horas, hasta la madrugada de este domingo, y se han centrado sobre todo en el futuro de Ormuz. A falta de confirmación oficial, se espera que las charlas continúen durante la jornada domingo.

"Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ningún as en la manga, a parte de la extorsión a todo el mundo utilizando las vías marítimas. ¡La única razón por la que aún están con vida es para que negocien!", ha dicho en redes sociales durante la madrugada de este sábado el presidente de EEUU, Donald Trump.

Trump también ha asegurado en sus redes sociales este sábado que dos barcos de guerra estadounidenses han podido cruzar por primera vez Ormuz, para empezar el proceso de desminado del lugar. "Hemos empezado el proceso de desbloqueo del estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros. Increíblemente, no tienen el valor ni la voluntad de hacer el trabajo ellos mismos", ha dicho el multimillonario. Irán, sin embargo, ha negado que tal paso se haya producido.

Reunión de alto nivel

EEUU está representado en Islamabad por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, además del jefe negociador de la Casa Blanca, Steven Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner. Tanto Witkoff como Kushner estuvieron ya presentes en las negociaciones previas con Irán, rotas por el inicio de la guerra.

El país persa, por su parte, está representado por el presidente del parlamento, Mohammed Bagher Ghalibaf —actualmente el hombre con probablemente más poder en Irán, debido al asesinato de gran parte de la cúpula militar y política del país—, y por el ministro de exteriores iraní, Abbás Araghchi.

"Nosotros estamos listos para llegar a un acuerdo, pero solo si EEUU está dispuesto a llegar a un acuerdo que reconozca nuestros derechos inherentes", ha dicho este viernes Ghalibaf, cuya posición al inicio de las negociaciones es maximalista al extremo. Irán ha dicho públicamente que solo aceptará un acuerdo que incluya reparaciones por los daños causados, el control iraní de Ormuz, la aceptación internacional de su programa de enriquecimiento de uranio y de misiles balísticos y garantías de que no será más atacada.

La gran mayoría de estas reclamaciones parecen —a priori— inaceptables para Washington, cuya máxima prioridad, en palabras del propio Trump, es "evitar que Irán desarrolle su propia bomba atómica y, además, reabra Ormuz". La vía ya estaba abierta antes de la guerra, y Irán dejó de enriquecer uranio desde junio de 2025, cuando la guerra de Israel dañó gravemente el programa nuclear persa.

Máxima seguridad

A causa de estas charlas, el gobierno pakistaní ha cerrado a cal y canto su capital, Islamabad, y ha anunciado dos días de vacaciones públicas y el despliegue de 10.000 agentes en la ciudad. Todos los habitantes de la capital han sido notificados que deben quedarse en casa mientras duren las negociaciones, ante el miedo de un posible ataque, sobre todo contra la delegación estadounidense.

"Hemos desplegado un sistema de seguridad enorme para este evento, basado en la coordinación, la inteligencia y la vigilancia constante para tener el control total de todo lo que ocurra y no exista ningún tipo de disrupción", ha dicho el viceministro de Interior pakistaní, Talal Chaundhry.