Fracasan las negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán para terminar con la guerra en Oriente Medio

Más de 12 horas de reuniones directas después, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán de este sábado en Islamabad, la capital pakistaní, han terminado sin acuerdo y con malas palabras. El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance —quien lideraba la delegación de Washington— había llegado a Pakistán con la intención de conseguir un acuerdo definitivo que acabase con la guerra en toda la región, según ha asegurado él mismo.

El acuerdo no ha llegado. "Las malas noticias son que no hemos conseguido un acuerdo, y esto es malo tanto para Irán como lo es para los Estados Unidos de America. Volvemos a casa sin pacto. Pero hemos deletreado muy claramente cuáles son nuestras líneas rojas", ha declarado J.D. Vance antes de abandonar Pakistán.

"Necesitamos ver un compromiso firme con que no buscarán la bomba atómica, y que no buscaran realizar procesos que les facilitarían el conseguirla rápidamente. Este es el objetivo principal de nuestro presidente, y es lo que hemos intentado conseguir durante estas negociaciones", se ha lamentado el estadounidense.

Irán, cuando Islamabad declaró el acuerdo de alto el fuego temporal de dos semanas declarado este miércoles, aseguró que su programa nuclear y de enriquecimiento de uranio era su "derecho soberano", y no se mostró dispuesta a abandonarlo.

Otro gran punto de desacuerdo en las charlas, según filtraciones a la prensa, ha sido el estatus del estrecho de Ormuz, cerrado parcialmente por Irán durante las cuatro semanas de guerra en la región. La vía —que supone el 20% del tráfico mundial de petróleo y gas— es uno de los estrechos más importantes del mundo.

"Las negociaciones han ocurrido en un clima de desconfianza. Es natural que no hayamos llegado a un acuerdo en una sola sesión", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqerí a la prensa. "Tanto si conseguimos un acuerdo o no, a mí me da igual. Ya hemos ganado", dijo este sábado por la tarde, mientras las delegaciones negociaban, el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Antes de las negociaciones ya había enfatizado que nosotros llegamos con buena voluntad, pero que no tenemos ninguna confianza en el lado opuesto, vistas las dos guerras anteriores. En las charlas mis colegas dieron propuestas para avanzar, pero el lado opuesto falló a la hora de ganarse nuestra confianza", ha declarado el presidente del parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, actualmente el hombre con más poder dentro de Irán y quien lideraba la delegación iraní en Islamabad.

Frágil alto el fuego

A la partida de Pakistán, J.D. Vance ha asegurado que EEUU ha mandado a la delegación pakistaní un documento de entendimiento, y que Washington espera respuesta.

El vicepresidente estadounidense, sin embargo, no ha confirmado si habrá más reuniones en el futuro, y no hay, de momento, una hoja de ruta clara para lo que debe ocurrir en los próximos días: el alto el fuego temporal caduca el miércoles 22 de abril, dentro de diez días. Si no hay entente entre Irán y EEUU, entonces la guerra continuará, según ha amenazado Trump en los últimos días.

"Es imperativo que todas las partes mantengan su compromiso a respetar el alto el fuego", ha declarado el ministro de Exteriores pakistaní, Ishaq Dar, tras finalizar las charlas.

Esta semana, de hecho, Turquía —país también mediador— pidió una prórroga en el cese de las hostilidades ante la dificultad que acarrearía el llegar a un acuerdo entre EEUU e Iran, dos países históricamente enfrentados. Las negociaciones de este sábado han sido las primeras en la historia de la República Islámica, fundada en 1979, de tan alto nivel con Washington.

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Las dificultades en los próximos días serán enormes, y no solo por este primer fracaso en las negociaciones. A pesar de que Israel ha prometido empezar a dialogar con el Líbano, el país Hebreo ha continuado con su brutal invasión en el sur del pequeño país mediterraneo. Pakistán, cuando anunció el alto el fuego, aseguró que éste era válido para todos los frentes. El primer ministro israelí, Benyamín Netanyahu, no solo no se dio por aludido, sino que aceleró sus bombardeos contra el Líbano, también contra barrios residenciales de Beirut.

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