Trump afirma que el Ejército de EEUU bloqueará el estrecho de Ormuz

El fracaso de la jornada maratoniana de negociaciones entre las delegaciones iraníes y estadounidenses en Islamabad ha vuelto a poner en el centro del conflicto el estrecho de Ormuz. La libre circulación por este paso marítimo, clave para la economía global, ha sido una de las trabas en las negociaciones y, tras la ruptura en las conversaciones, Trump ha anunciado el bloqueo total de Ormuz, esta vez por parte de la Armada estadounidense.

"Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos (...) comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", ha señalado Trump en un mensaje publicado en redes sociales en su primera reacción tras las reuniones de este sábado. Trump ha criticado la "extorsión mundial" impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses "buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán".

El anuncio del presidente estadounidense abre una nueva brecha en la escalada de tensión del conflicto en Oriente Próximo, con graves consecuencias para la economía, especialmente los mercados energéticos. Hasta ahora, el bloqueo que Irán había impuesto desde el inicio de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra su territorio, y que descabezó el régimen de los ayatolás con la muerte de Ali Jameneí, permitía el paso de buques de países aliados como Iraq, Rusia, China, India o Pakistán.

Bajo control de la Guardia Revolucionaria

Antes del conflicto, por Ormuz circulaban unos 130 cargueros al día y el paso marítimo representaba aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo y gas. Sin embargo, entre principios de marzo y abril tan solo se han producido 122 cruces, por parte de 100 buques, según los datos de Lloyd’s List Intelligence que recoge el Wall Street Journal.

Los buques extranjeros que sí consiguen atravesar el estrecho lo hacen previa mediación con Teherán, escoltados por la la Guardia Revolucionaria Islámica y guiados por una 'ruta alternativa'. Aun así, la mayor parte del tráfico, un 67%, tiene vinculación directa con Irán. Esta cifra asciende al 90% si se considera el tráfico de los últimos días, de acuerdo con la empresa.

“Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, ha referido también Trump en su anuncio de bloquear el estrecho. Además, las palabras del mandatario hacen referencia a los supuestos pagos que hacen los cargueros extranjeros a la Guardia Revolucionaria para conseguir su aprobación, aunque ninguno de los países cuyos barcos han cruzado Ormuz desde el inicio ha hecho mención a dichos 'peajes'.

Desde Teherán, el presidente del Parlamento iraní y miembro de la delegación negociadora de Irán en Pakistán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que las amenazas "no funcionan" con Irán y de que si Estados Unidos pone de nuevo a prueba a Irán, les darán "una lección aún mayor". Asimismo, la Guardia Revolucionaria ha asegurado en un comunicado que el estrecho sigue abierto a buques no militares y ha advertido de que la aproximación de buques militares hacia el estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y “serán tratados con severidad”.

Amenazas a China y el rol de Bab el-Mandeb

El anuncio de Trump aumenta la presión sobre Irán, puesto que la toma de control del estrecho por parte de Estados Unidos frenaría los ingresos que la República Islámica ha obtenido hasta ahora a través de las exportaciones de petróleo. Sin embargo, esta medida también implicaría un bloqueo a buques de países como Rusia, India o China, que, en principio, tendrían que acatar las órdenes de la Armada estadounidense. Según los cálculos de Washington, la implicación de más países en el conflicto, especialmente China, podría acabar ejerciendo presión sobre Irán para poner fin al conflicto.

La otra posibilidad, que Pekín respalde a Teherán la ha puesto el mismo Trump sobre la mesa, quien ha amenazado con imponer nuevos aranceles si China brinda apoyo militar a Irán. “Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa”, afirmó el presidente estadounidense en una entrevista con Fox News.

En cualquier caso, la nueva medida del Gobierno estadounidense supone una escalada y vuelve a situar sobre el tablero elementos como la intervención de los hutíes de Yemen en el estrecho de Bab el-Mandeb, puerta de entrada al mar Rojo y otra de las principales rutas marítimas del mundo. De hecho, este mismo domingo, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de un ataque en el que una docena de hombres armados ha atacado un buque de carga cerca de este estrecho.

Consecuencias económicas

Las consecuencias del bloqueo que hasta ahora había impuesto Irán sobre Ormuz se tradujeron casi de inmediato en una subida de los precios en la economía mundial. El petróleo ha alcanzado máximos, con precios que superan los 140 dólares por barril de Brent para entrega inmediata, debido a la interrupción del suministro de países del Golfo, en lo que la Agencia Internacional de la Energía ha calificado como la mayor interrupción de suministros en la historia del mercado petrolero. Como resultado del bloqueo, los inventarios globales de crudo y gas están cayendo con rapidez y afectan principalmente a Asia, excepto China e India. La intervención estadounidense en Ormuz contribuiría a esta crisis de suministros.

Aunque el principal destino de los buques que transitan por Ormuz es el mercado asiático, esta subida ya se percibe en el consumo en todo el mundo. En España, el precio medio de la gasolina se sitúa en 1,546 euros/litro, frente a los 1,475 euros que rondaba antes del inicio de la operación militar, lo que supone un incremento del 5,6%. En Estados Unidos, sin embargo, el impacto ha sido mayor, con un encarecimiento del 37%.

Pero el petróleo es tan solo uno de los mercados afectados por el bloqueo de Ormuz. El gas natural licuado (GNL) es otro de los recursos clave que transita por el estrecho, por donde circula aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de GNL, especialmente desde Qatar, el segundo mayor exportador global. Al crudo y al gas, se suman otros recursos imprescindibles para las cadenas de suministros globales como el helio, imprescindible para los sectores tecnológico y sanitario, y los fertilizantes, esenciales en la indústria alimentaria.