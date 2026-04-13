EEUU inicia su bloqueo del estrecho Ormuz e Irán acusa a Trump de "piratería", mientras se tambalea el alto el fuego

Estados Unidos, según anunció este domingo su presidente, Donald Trump, ha empezado este lunes a partir de las 16.00 hora española a bloquear el paso a todo carguero y petrolero iraní que quiera transitar por el estrecho de Ormuz y se encuentre o en el golfo Pérsico o en el golfo de Omán.

Esta medida fue anunciada por el multimillonario estadounidense después del fracaso de las negociaciones con Teherán este sábado en Islamabad, Pakistán. En ellas, las delegaciones de ambos países demostraron una "enorme distancia" sobre todo en dos cuestiones: el programa nuclear y el enriquecimiento de uranio del país persa y el cierre parcial del estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra.

Ahora, Trump busca forzar a Irán a abrir la vía cerrándola de forma doble. "Cualquier barco de cualquier país que entre o salga de los puertos o costas iraníes será interceptado. Y nadie que pague un peaje [a Irán, aunque su petróleo venga de un país del Golfo] tendrá un paso seguro en aguas internacionales", declaró este domingo el presidente estadounidense.

Existen dudas entre los expertos sobre esta última medida de Estados Unidos, cuyos barcos de guerra, para interceptar cargueros que salgan de Irán, tendrían que entrar en algunos casos en aguas territoriales iraníes, lo que podría constituir una provocación de guerra. Teherán ya ha avisado que cualquier acción de estas características supondría "una violación del alto el fuego".

A pesar del fallo en las negociaciones, el alto el fuego conseguido la semana pasada por Pakistán se mantiene aún vigente. Si no hay una prórroga, la tregua vencerá el 22 de abril de madrugada.

"Las Fuerzas Armadas de Irán consideran la defensa de los derechos legales de nuestro país su deber nacional. Defender la soberanía nacional en aguas territoriales iraníes es nuestro trabajo. Ningún barco de guerra afiliado del enemigo puede pasar por Ormuz, y la imposición de restricciones de movimiento por parte de la criminal EEUU es un acto ilegal calificable de piratería", ha declarado este lunes el comando central del Ejército iraní.

"En el fondo del mar"

Irán lleva cuatro semanas atacando cargueros en la región, y asegurando que la única forma de paso por el estrecho es si los petroleros piden antes permiso —y pagan un peaje— a Teherán. "La armada iraní está en el fondo del mar, completamente destruida. Sus únicos barcos que no hemos atacados son un pequeño número de 'lanchas de ataque rápidas'. Si cualquiera de estos barcos se acerca a nuestro BLOQUEO serán inmediatamente ANIQUILADOS", ha dicho Trump este lunes en redes.

El plan de Trump de crear un doble bloqueo en Ormuz presenta una gran cantidad de interrogantes no resueltos: ¿Serán las interceptaciones violentas? ¿Atacará EEUU barcos de China o de aliados de Washington, como la India, Corea del Sur o Pakistán, países que están sacando petróleo de Irán? ¿Penetrará la armada estadounidense en aguas territoriales iraníes?

Lo único seguro es que la medida no hace más que aumentar la tensión en la región y el miedo a que se rompa el alto el fuego, que debía dar espacio para unas negociaciones también puestas en peligro por la continuada ofensiva israelí contra el Líbano. En total, según recuentos del pequeño país mediterráneo, los bombardeos de Israel han causado la muerte de casi 2.100 personas en el Líbano, sobre todo en las regiones del sur, pero también en la capital, Beirut. Este lunes, de hecho, la aviación del Estado hebreo ha atacado un convoy de la Cruz Roja libanesa. Israel, en los últimos años ha realizado múltiples ataques parecidos, contra centros y personal de emergencias en Gaza.

Una mediación que continúa

"Otros países nos están ofreciendo ayuda para el bloqueo. Pero francamente no los necesitamos", ha dicho ante la prensa Trump este lunes. El estadounidense también ha asegurado haber recibido una llamada de los iraníes este lunes por la tarde, y que los persas están "casi desesperados para llegar a un acuerdo".

"No quiero decir qué va a pasar [si no hay pacto y termina el alto el fuego temporal]. Pero déjame decirlo así: no les va a gustar lo que ocurra", ha continuado Trump. Mientras tanto, la prensa pakistaní asegura que Islamabad está trabajando para lograr una segunda ronda de negociaciones antes de que termine el cese a las hostilidades. Este lunes, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan —Turquía y Egipto están colaborando con Pakistán en los esfuerzos de mediación— ha asegurado que tanto Teherán como Washington les muestran estar "interesados en llegar a un acuerdo".

"Hay modelos para ello, y han sido propuestos por Francia y el Reino Unido. Es posible que podamos formar una fuerza internacional que facilite el paso de los barcos [a través de Ormuz]. Las partes están negociando, y tenemos expectativas de que haya novedades al respecto pronto", ha declarado Fidan en una entrevista a la agencia tuca de noticias, Anadolu.

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Desde Teherán, sin embargo, los mensajes públicos son mucho más negativos. "En las negociaciones tan solo encontramos posiciones maximalistas y cambiantes, y un bloqueo. No han aprendido ninguna lección", ha declarado este lunes el ministro de Exteriores, Abbás Araghchi. Irán tampoco ha rebajado ninguna de sus exigencias, a pesar de haberse visto militarmente avasallada. Con todo, la República Islámica se considera en una posición de fuerza en las negociaciones, sobre todo por su capacidad de controlar Ormuz.

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