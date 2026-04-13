La derechista Keiko Fujimori y el ultra Rafael López Aliaga se encaminan a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú

La segunda vuelta electoral en Perú se definirá entre dos alternativas de derecha. Con el 54% de los votos escrutados, la hija del expresidente Alberto Fujimoni, Keiko Fujimori, y Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima y aspirante de Renovación Popular con un pasado en el Opus Dei, competirán el 7 de junio por la sucesión del presidente provisional José María Balcázar. La líder de Fuerza Popular obtenía el 16,95% de los votos, contra el 14,39% del millonario a quien apodan Porky. El bajo caudal de adhesiones de ambos es un síntoma del deterioro de la cultura política del país andino: la presencia de 35 aspirantes a la presidencia no hizo más que confundir a un electorado apático. El 70% de los candidatos ya se había postulado por otro partido en comicios anteriores.

Para la hija del extinto autócrata, será la cuarta vez que compita por la presidencia. Keiko perdió en el segundo turno con Ollanta Humala en 2011, Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y Pedro Castillo en 2020. A su alrededor insisten en que la cuarta oportunidad será la vencida. Así se lo prometió a su padre frente a la tumba, horas atrás.

De acuerdo con el recuento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el tercer lugar en los comicios era para Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, llegaba al 12,7% de las adhesiones, seguido por Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con el 9,8%. El cómico Carlos Álvarez, quien se hizo llamar el (Nayib) Bukele peruano, y quiso aprovechar en su campaña los graves problemas de seguridad urbana, recibía el 8,4% de los sufragios. El lento escrutinio se abre a la posibilidad de sorpresas de última hora. Según las primeras estimaciones se espera un alto porcentaje de votos en blanco y nulos.

Anomalías

El proceso electoral sufrió retrasos debido a la demora en la distribución del material electoral, a cargo de la ONPE, y también como consecuencia de problemas técnicos en la conexión eléctrica. Se reportaron a su vez fallas en la plataforma digital de la ONPE. Este lunes votarán los ciudadanos que no pudieron hacerlo. "No se le ha permitido a más de un millón de personas un derecho constitucional fundamental en una democracia, el derecho a votar, y se les ha maltratado diciéndoles que no se les cobra la multa y vayan a su casa", se quejó López Aliaga. Balcázar descartó un fraude. "No hay indicios".

Para el diario limeño El Comercio, Perú ha sido protagonista de un "papelón" internacional. "Estos errores son imperdonables. De acuerdo con la ONPE, la causa de los retrasos fue el incumplimiento de la empresa Servicios Generales Galaga. La compañía debía transportar el material (electoral) en dos horarios, pero solo cumplió con el primero. La ONPE pretende trasladar su responsabilidad al contratista. Es inaceptable. La institución pública debe verificar la idoneidad de los proveedores críticos que contrata. El daño que se ha causado es irreparable". En la tarde del lunes, la Policía Nacional arrestó a José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de la ONPE.

La crisis institucional peruana es tan aguda que el último presidente que completó su período de Gobierno fue Humala, quien estuvo al frente del Ejecutivo entre 2011 y 2016, y actualmente cumple una condena en el penal de Barbadillo por haber recibido fondos ilegales durante sus campañas proselitistas. También se encuentra entre rejas Alejandro Toledo, el primer presidente electo tras la fuga de Alberto Fujimori, en septiembre de 2000. Pedro Pablo Kuczynski dimitió en 2018 para no ser cesado por el Cogreso. A partir de su salida se inició un proceso de constantes ascensos y caídas de los mandatarios provisionales. Martín Vizcarra cedió su paso a Manuel Merino y Francisco Sagasti completó en 2021 el período de Kuczynski. Pedro Castillo fue reemplazado por Dina Boluarte, a quien el Congreso cesó de manera escandalosa. José Jeri duró apenas tres meses en el poder y el octogenario Balcázar debería gestionar el Gobierno hasta el traspaso de mando, el 28 de julio. Pero nadie se atreve a garantizar que eso ocurra en Perú. La profunda inestabilidad no hizo más que agravar el desprestigio de la política. Esa dispersión del voto augura una legislatura donde ningún partido político se acercará a la mayoría, lo que obligará a las permanentes negociaciones o la continuidad de una cultura de la componenda que se arrastra desde hace una década y que ha contribuido de manera sustancial a los problemas del presente.

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Los analistas sostienen que tanto Fujimori como López Aliaga deberán hacer notables esfuerzos para convencer a un electorado escéptico. César Hildebrandt, director del portal Hildebrandt en sus trece, auguró que el próximo 7 de junio los peruanos acudirán a las urnas "con la nariz tapada, la ilusión rota y el miedo al futuro".

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