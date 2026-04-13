La UE prepara medidas tras gastar 22.000 millones extra en energía en 44 días de guerra en Irán

En los 44 días que han pasado desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, los países de la Unión Europea han visto aumentar la cuenta por la compra de combustibles fósiles en más de 22.000 millones de euros. La Comisión Europea presentará la próxima semana una batería de medidas para tratar de rebajar la factura.

Con las negociaciones entre Estados Unidos e Irán congeladas y la reapertura del estrecho de Ormuz pendiente, Bruselas continúa con los preparativos de un paquete de medidas para hacer frente a la crisis energética resultado de la guerra en Oriente Medio. El alza de los precios, ha dicho la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, "demuestra el enorme impacto que esta crisis tiene en nuestra economía".

Su Ejecutivo trabaja en una serie de medidas a corto y medio plazo que alivien los efectos de la crisis. La presidenta ha advertido que "incluso si las hostilidades cesaran de inmediato", el impacto en las cadenas de suministro de energía se alargará en tiempo. Von der Leyen pondrá una lista de propuestas sobre la mesa de los líderes, que se reúnen para una cumbre informal en Nicosia (Chipre) la próxima semana.

Coordinación y compras conjuntas

La Comisión ha abogado por que los países coordinen la compra y el almacenamiento de gas para evitar que los Estados miembros compitan en los mismos mercados los unos con los otros. También ha defendido la necesidad de coordinarse a la hora de liberar las reservas de petróleo "para lograr el mayor efecto posible".

Bruselas ha pedido a los gobiernos coordinación también en las medidas que tomen para apoyar a los colectivos más vulnerables. Von der Leyen ha dicho además que esas medidas deben estar centradas en esos grupos, ser rápidas, "no dentro de un año, sino inmediatas", pero también "temporales".

En este sentido, la presidenta ha anunciado además que discutirá esta misma semana con los gobiernos europeos cómo relajar las normas que regulan las ayudas de Estado. Von der Leyen espera hacer efectiva esa relajación este mismo mes de abril. El borrador, publicado este lunes, plantea que los gobiernos puedan apoyar a los sectores más afectados cubriendo parte de los costes por el aumento de los precios del combustible, o los fertilizantes, y la electricidad en el caso de alto consumo energético.

Además, la Comisión evaluará "caso por caso" medidas temporales como subvencionar el coste del combustible para la generación de electricidad a partir de gas. En la práctica, esto deja en manos de los gobiernos, y su margen presupuestario, poder dar soporte a los sectores más afectados.

La alemana ha llamado a limitar las ayudas económicas "para evitar el deterioro del déficit público". De hecho, a ojos de la presidenta "en este momento no se dan las condiciones para activar medidas alternativas como la Cláusula General de Escape o las Cláusulas Nacionales de Escape". Algo que Bruselas sí permite para aumentar el gasto en defensa.

Energía renovable

"La energía más barata es la que no se utiliza", ha dicho Von der Leyen, que ha defendido la necesidad de tomar medidas para reducir la demanda. A largo plazo, sin embargo, esto pasa por la descarbonización del modelo energético europeo para depender de las importaciones, y así, la exposición a la flutuación del precio y la oferta en los mercados.

El estrecho de Ormuz cierra "e inmediatamente los ciudadanos sienten el impacto. Lo sienten en la gasolinera. Lo sienten en el supermercado, en las facturas del hogar", ha dicho Von der Leyen apuntando a que es la segunda crisis en apenas cuatro años. "Hay algo que todos estos acontecimientos dejan claro: estamos pagando un precio muy alto por nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles", ha reconocido.

Pero hay alternativas. Von der Leyen ha reiterado la importancia de aportar por las energías nucleares y las renovables. "Nuestra estrategia de descarbonización no solo se ha confirmado en los últimos años, sino que cobra cada vez más importancia", ha apuntado la presidenta.

Von der Leyen ha llamado a renovar los esfuerzos para "electrificar" la economía europea. "Necesitamos flexibilidad. Necesitamos acelerar las conexiones a la red", ha dicho la presidenta que se ha marcado principios de este verano para presentar una estrategia de electrificación.

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"Electrificar Europa significa hacer que Europa sea más independiente", ha dicho la presidenta, reconociendo que el bloque está por detrás de China o Estados Unidos. En este sentido, Von der Leyen ha destacado también la importancia de movilizar financiación tanto pública como privada.

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