Merz y Zelenski amplían la producción conjunta de drones y celebran "la victoria de la luz" en Hungría

"Ningún ejército europeo está desde hace décadas tan experimentado en el combate como el de Ucrania. Ninguna sociedad es más resiliente que la ucraniana. Ninguna industria de defensa es tan innovadora como la ucraniana": con estas palabras anunció Friedrich Merz el aumento de la producción conjunta de drones en suelo germano iniciada este año entre Alemania y Ucrania. Lo hizo junto a Volodímir Zelenski y en las primeras consultas intergubernamentales entre ambos países de los últimos 20 años.

Alemania es el primer suministrador de apoyo bélico y logístico de Ucrania, destacaron ambos líderes. Y la cooperación armamentística con Ucrania "beneficia a la seguridad de nuestro país y al conjunto de Europa", añadió Merz. Los drones ucranianos han demostrado su alto grado de operatividad y eficacia, a precios "muy competitivos", prosiguió el canciller. El propósito compartido es incrementar su producción, iniciada este año. El primer dron fue presentado por Zelenski y el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, el pasado febrero, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. El plan es producir en serie unos 10.000 drones al año, cometido que comparten las empresas Quantum Systems y Frontline Robotics. Serán utilizados tanto por Ucrania como por Alemania.

Retorno coordinado de los hombres en edad militar

Merz se comprometio a propiciar, en coordinación con Ucrania, el regreso de aquellos hombres en edad militar refugiados en Alemania y que salieron de su país irregularmente. "Apoyamos los esfuerzos de Ucrania por reducir la salida del país de hombres ucranianos en edad militar. Necesitamos avances en ese sentido en interés de ambos países y de la defensa de Ucrania", afirmó el canciller. Zelenski precisó que se trata de los hombres que salieron en su momento vulnerando la ley marcial. "Por supuesto, queremos que esas personas regresen a Ucrania", afirmó.

Alemania empezó a registrar un notable incremento de llegadas de ucranianos en edad militar a partir del verano del año pasado, cuando Kiev flexibilizó las normas y franjas de edad para la salida del país de hombres adultos. Anteriormente solo recibían autorización para ello padres de familias numerosas, enfermos o en situación de vulnerabilidad.

Paquete de acuerdos armamentísticos

Junto al aumento de la producción conjunta de drones, Alemania y Ucrania han suscrito en estas consultas intergubernamentales un paquete de acuerdo militar destinado a financiar misiles interceptores GEM-T de la empresa estadounidense Raytheon para las defensas antiaéreas Patriot. Ambos gobiernos están determinados a "fortalecer la cooperación en materia de defensa aérea", según un comunicado del Ministerio alemán de Defensa, lo que incluye la financiación de cientos de misiles Patriot.

La intensificación de la cooperación militar fue el plato fuerte de la cita en la Cancillería, que empezó con un recorrido de Merz y Zelenski por una muestra de algunos drones de fabricación conjunta. El presidente ucraniano destacó la importancia de estos artefactos, que permiten avances sin poner en riesgo la vida de los soldados. Kiev afirma haber recuperado estos días una posición rusa gracias a una operación íntegramente robotizada. Según datos ucranianos, los sistemas robotizados del tipo Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmoky, Protector y Volia han efectuado en tres meses unas 22.000 operaciones.

Distensión con Budapest

El acuerdo bilateral en materia militar era el punto fuerte de las consultas intergubernamentales en las que participaron los ministros respectivos implicados en seguridad, defensa y política exterior. La cita en Berlín coincidió con el alivio con que Europa, en general, y especialmente Ucrania han recibido la victoria electoral en Hungría del opositor Péter Magyar. O, más concretamente, la caída del ultranacionalista Víktor Orbán, el más poderoso aliado de Vladímir Putin dentro de la UE, que mantiene bloqueados los 90.000 millones de euros en préstamos de la UE a Kiev y rechaza el último paquete de sanciones europeas a Moscú.

Las elecciones húngaras coincidieron con la Pascua ortodoxa y significan "la victoria de la luz sobre la oscuridad", dijo Zelenski. "Los húngaros han demostrado con su voto, y con una participación masiva, que el auge del populismo derechista no es algo irreversible", afirmó Merz.

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El líder ucraniano reiteró que el oleoducto Druzhca, que discurre por su país y suministra petróleo ruso a Hungría, volverá a estar operativo a finales de abril. El oleoducto quedó fuera de servicio a finales de abril a consecuencia de un ataque ruso. Orbán ha mantenido su bloqueo sobre el préstamo de la UE, en represalia por la demora en el restablecimiento del servicio.

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