Italia
Liberados los 30 rehenes retenidos en un atraco a una sucursal bancaria de Nápoles
Las fuerzas de seguridad acordonan la zona y ponen en marcha una operación de busca y captura para dar con los sospechosos, que no han salido del edificio
EP
Las fuerzas de seguridad italianas han confirmado este jueves que han liberado con éxito a los más de 30 rehenes que se encontraban retenidos por varios supuestos ladrones en una sucursal del banco Crédit Agricole en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, y que ha podido salir por su propio pie del edificio.
Tras varios momentos de tensión, las fueras italianas, con ayuda del Cuerpo de Bomberos, han logrado abrir una de las puertas y se han introducido en el edificio antes de liberar a los presentes, entre los que había trabajadores del banco y clientes. Al menos seis de ellos han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias, que se habían desplazado hasta el lugar.
No obstante, el incidente se ha resuelto con éxito y ninguno de los presentes ha resultado heridos. Los Carabinieri han indicado que, de momento, se encuentran inmersos en las operaciones de búsqueda y captura de los sospechosos, por lo que el edificio sigue rodeado.
Las informaciones apuntan a que el grupo de supuestos ladrones estaría formado por cuatro o cinco personas y, tal y como han indicado los testigos, uno de ellos entró en el banco armado con una pistola y el resto cubierto por un casco, por lo que no han podido verle la cara, según ha recogido el portal de noticias Napoli Today.
La sucursal se encuentra en la plaza Medaglie d'oro, en el barrio de Arenella. Informaciones preliminares apuntaban a que los atracadores habían procedido a atrincherarse y tomar como rehenes a los presentes tras la llegada de agentes de Policía a la zona, que habían recibido una llamada.
La zona se encuentra acordonada y, según informaciones de la Policía, los asaltantes no tienen "posibilidad alguna" de huir del lugar de los hechos.
- Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
- El nuevo balcón de Doñana en Matalascañas toma forma: 'Tendrá vistas espectaculares y será un nuevo atractivo para los turistas
- Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
- Una espera de 32 años para conseguir caseta en la Feria de Sevilla: 'Éramos muy jóvenes, y ahora iremos con nuestros nietos
- La Feria de Abril de 2026 ya tiene horarios y espectáculos para la noche del alumbrao: las sevillanas de Raya Real abrirán el Lunes de Pescaíto
- Esta localidad de Sevilla se transforma esta semana en un escenario romano con catas, talleres y una gran ruta de la tapa
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 15 de abril de 2026
- Los profesionales del SAS podrán cobrar los complementos de la nueva carrera profesional desde 2027 con importes de hasta 1.200 euros al mes