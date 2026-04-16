El 'caso Mandelson’ sacude de nuevo a Starmer: la oposición le acusa de mentir sobre el proceso de selección del exembajador y exige su dimisión

El escándalo del exembajador británico en Washington Peter Mandelson ha vuelto a sacudir al primer ministro, Keir Starmer. El diario The Guardian ha revelado este jueves que Mandelson no pasó el proceso de selección para el cargo, debido a sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein, pero el Ministerio de Exteriores decidió seguir adelante con el nombramiento de todos modos. La revelación ha vuelto a poner en apuros a Starmer, quien aseguró en varias ocasiones —una de ellas en el Parlamento— que Mandelson sí había pasado los procesos de selección necesarios. La oposición ha acusado a Starmer de mentir deliberadamente y ha reclamado su dimisión.

Según las fuentes consultadas por el diario británico, Mandelson fue rechazado inicialmente en enero de 2025 por los responsables de su proceso de selección tras comprobar sus antecedentes y su relación con Epstein. En ese momento el Gobierno ya había anunciado el nombramiento del exministro laborista como embajador, algo que colocó al Ministerio de Exteriores en una situación comprometida. Finalmente, decidieron desobedecer la recomendación de los funcionarios y aprobaron su nombramiento.

Peticiones de dimisión

La revelación ha llevado a los partidos de la oposición a pedir la renuncia de Starmer, quien ya estuvo contra las cuerdas a mediados de febrero por este mismo escándalo. "El 10 de septiembre, el primer ministro engañó al Parlamento al afirmar que se había seguido todo el procedimiento establecido. Si Mandelson no superó la investigación de seguridad, no se siguió todo el procedimiento. Engañar al Parlamento es un delito que justifica la dimisión", ha asegurado este jueves la líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch.

En una línea parecida se han pronunciado el Partido Liberal Demócrata, Reform UK y los Verdes, quienes han pedido la dimisión de Starmer si se confirma que mintió sobre el proceso de selección de Mandelson. Pero por ahora Downing Street ha negado que el ‘premier’ británico fuese conocedor de la decisión del Ministerio de Exteriores.

"Ni el primer ministro ni ningún otro ministro del Gobierno sabían, hasta principios de esta semana, que a Peter Mandelson se le había concedido una autorización en contra del dictamen de la Oficina de Seguridad del Reino Unido", ha señalado a través de un comunicado. "En cuanto se informó al primer ministro, este ordenó inmediatamente a los funcionarios que aclararan las circunstancias por las que se había concedido dicha autorización, con el fin de poner en marcha los planes para informar a la Cámara de los Comunes”.

Liderazgo cuestionado

El escándalo por el nombramiento de Mandelson, a quien la policía británica investiga por recibir supuestos pagos de Epstein y por compartir información confidencial con él durante su etapa como ministro de Comercio, provocó la dimisión del director de Comunicación de Downing Street y del jefe de Gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, su mano derecha y uno de sus colaboradores más próximos. El Ejecutivo se vio obligado además a facilitar al Parlamento toda la documentación referente al proceso de selección para aclarar hasta qué punto se conocían los vínculos de Mandelson con el pederasta antes de su nombramiento como embajador.

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Pero todavía quedan muchas preguntas por responder, entre ellas si Starmer estaba al corriente de la decisión del Ministerio de Exteriores o si incluso fue él mismo quien dio la orden de seguir adelante con el nombramiento a pesar de las recomendaciones contrarias de los funcionarios de seguridad. El primer ministro resistió hace dos meses a los intentos de los suyos de acabar con su liderazgo, pero las revelaciones de este jueves le han recordado que el escándalo de Mandelson no está ni mucho menos concluido y que su futuro político está estrechamente ligado a él.

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