El Papa, tras los ataques de Trump: "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos"

Mensajes cada vez más claros. Y más ásperos. León XIV ha decidido subir el volumen —y quitarle el filtro— a su discurso contra quienes usan a Dios como coartada de intereses militares, económicos o políticos. "El mundo está siendo destruido por unos pocos tiranos", ha clamado este jueves desde Bamenda, Camerún. Sus palabras llegan después de los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le ha acusado de ser "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior".

Desde entonces, León parece haber perdido todo miedo a las palabras pocos diplomáticas. Ya las está soltando como ráfagas. La razón es que el diagnóstico es sombrío: la acción de algunos líderes está arrastrando "lo que es santo hacia lo más sórdido y tenebroso", ha explicado. "¡Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares, económicos y políticos", ha añadido. Frente a ello, ha celebrado el movimiento de paz surgido en Camerún, donde desde 2017 los grupos separatistas anglófonos mantienen un pulso sangriento con el Gobierno central, de mayoría francófona. "¡En cuántos lugares de la tierra desearía que sucediera lo mismo! ¡Bienaventurados los que trabajan por la paz!", ha dicho en la catedral de San José de Bamenda.

Señores de la guerra

León XIV no se ha quedado en la superficie y ha señalado también directamente a la industria bélica. "Los señores de la guerra fingen ignorar que basta un instante para destruir, pero que a menudo no basta una vida para reconstruir. Simulan no ver que se invierten miles de millones de dólares en matar y devastar, mientras faltan recursos para sanar, educar y levantar", ha puntualizado en una crítica frontal, y que llega también justo tras el último ataque verbal del presidente estadounidense.

La elección del lugar no ha sido casual: Bamenda es el epicentro de una sangrienta guerra civil que ha dejado más de 65.000 muertos y más de medio millón de desplazados. Desde allí, el Papa ha denunciado también a "quienes saquean los recursos de la tierra e invierten gran parte de las ganancias en armas, perpetuando un ciclo interminable de desestabilización y muerte". Precisamente el caso de Camerún, rico en recursos como petróleo, gas o minerales, cuando el 26,7 % de la población se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial. "Esto es un mundo al revés, una distorsión de la creación de Dios que toda conciencia recta debe denunciar y repudiar", ha dicho al respecto León XIV. Por eso, para el Papa, la situación exige "un cambio de rumbo decisivo".

Creencias esotéricas

En esta línea, el jefe de la Iglesia católica también ha rozado el llamamiento a la rebelión. Ha alertado contra el peligro de la "resignación" y la "impotencia", y ha instado a los fieles a no caer en el engaño de "corrientes que mezclan la fe católica con creencias esotéricas o gnósticas que, en realidad, esconden fines políticos y económicos". Y más aún. Por ello, ha recordado que la "valentía" es lo que nos hace "libres" y permite la "denuncia del mal", paso previo e indispensable para "cambiar las cosas".

Las declaraciones de León han caído como un nuevo balde de agua fría de un Papa después de una semana en la que ha intensificado sus denuncias y sobre todo, el tono. Esta semana, camino de África, dejó una advertencia directa —la única vez que lo ha hecho hasta ahora—: no teme a la Administración Trump. Y, ya en su primer día de viaje, ha denunciado "las continuas violaciones del derecho internacional" y "las tentaciones neocoloniales" que existen en el mundo.

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Luego, en el avión hacia Camerún ha rematado el mensaje central. "Todos podemos vivir en paz a pesar de las diferencias". Es, subrayó, el testimonio que "el mundo necesita escuchar hoy". El Papa se encuentra de viaje por el continente africano cuya primera etapa ha sido Argelia y que, después de Camerún, le llevará también a Angola y Guinea Ecuatorial.