Bruselas prevé que el centro de coordinación antiincendios de la UE esté operativo este verano

La Comisión Europea inaugurará en las próximas semanas un centro de coordinación antiincendios con sede en Chipre, y tiene como objetivo que esté operativo este mismo verano, ha anunciado la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, durante la presentación del Plan de Acción para el Mediterráneo, como parte de los esfuerzos de la Unión Europea para estrechar lazos y unir fuerzas con los países de la región.

"Ya sea en Oriente Medio, en el norte de África o incluso en la propia Chipre, necesitábamos urgentemente un centro como este", ha dicho Suica, que ha recordado la gravedad de los incendios del pasado año. Según cifras de la propia Comisión, en 2025 ardieron más de un millón de hectáreas de territorio comunitario. Es la mayor superficie acumulada quemada en la Unión Europea jamás registrada.

El objetivo de la creación de este centro es "mejorar la preparación y respuesta ante desastres", ha explicado la comisaria. Originalmente concebido para apoyar los esfuerzos de los países del bloque, este permitirá dar apoyo a los "socios mediterráneos del sur", ha dicho Suica.

Desde este mismo verano, el centro contará con bomberos y medios aéreos listos para ser desplegados donde sea necesario. Aunque la comisaria ha reconocido que ahora mismo no sabe "cuántos helicópteros o aviones habrá". Más allá de la capacidad de respuesta, el objetivo de Bruselas es promover el intercambio de información, buenas prácticas y formación para mejorar la lucha contra los incendios.

El centro estará financiado con fondos europeos, pero Bruselas abre la puerta también a que contribuyan económicamente aquellos países que decidan participar. Según la Comisión, países como España, Chipre, Francia, Lituania, Egipto, Israel, Jordania, Líbano o Siria ya han mostrado interés.

La inauguración estaba prevista para la próxima semana, pero ha sido retrasada por motivos "logísticos", ha explicado Suica. La principal razón es que Chipre acogerá jueves y viernes una cumbre informal del Consejo Europeo.

Un Pacto para el Mediterráneo

Suica ha anunciado la apertura del centro durante una rueda de prensa en la que ha presentado un plan de acción para el Mediterráneo. El plan traduce las iniciativas que la Comisión presentó hace algunos meses con las que espera estrechar lazos con los países de la región.

En un contexto geopolítico y económico cada vez más convulso, la UE busca estrechar lazos con sus socios mediterráneos. El documento sienta las bases del futuro de la cooperación entre la Unión Europea y sus vecinos del sur, desde el norte de África hasta Oriente Próximo.

Migración y energía

"Juntos compartimos la ambición de un espacio mediterráneo común, un espacio de paz, prosperidad y estabilidad en un mar de oportunidades, que es el Mediterráneo", ha dicho la comisaria. Entre las iniciativas que Suica ha presentado este viernes están la creación de una red de universidades o la intensificación de la cooperación para frenar los flujos migratorios irregulares.

Bruselas ha apostado además en su plan por invertir en energías renovables y en el desarrollo tecnológico de estos países. "Esto es especialmente importante ahora, dada la actual crisis energética y el contexto energético actual", ha dicho la comisaria para el Mediterráneo.

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"Invertir en energías renovables en el sur del Mediterráneo supone una triple victoria", ha dicho Suica. "Primero, para Europa, gracias a una mayor diversificación del suministro energético; segundo, para nuestros socios, mediante la inversión y el crecimiento económico; y tercero, para el planeta, para el mundo entero, gracias a la energía limpia", ha explicado.

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