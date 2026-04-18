Guerra Oriente Medio
La Marina británica informa de disparos de la Guardia Revolucionaria a un petrolero cerca de Ormuz
El capitán del buque cisterna comunicó que el incidente se produjo a unas 20 millas náuticas al noreste de Omán
EFE
Dos lanchas patrulleras de la Guardia Republicana de Irán abrieron fuego contra un petrolero en el estrecho de Ormuz, según alertó el capitán de ese barco, de acuerdo al Centro de Operaciones Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), una agencia británica de seguridad.
El capitán del buque cisterna comunicó que el incidente se produjo a unas 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de Omán, indica una notificación del UKMTO.
Las lanchas iraníes se acercaron, sin que se detectara ningún problema por radio, y luego abrieron fuego contra el buque, pero tanto el buque cisterna como la tripulación están a salvo.
El UKMTO agrega que las autoridades están investigando el incidente, que tuvo lugar después de que Irán se retractara de su promesa de mantener abierto Ormuz a la navegación.
Esta madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió en su cuenta de X de que el estrecho de Ormuz "no permanecerá abierto" si continúa el bloqueo estadounidense.
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