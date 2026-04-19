Un hombre mata a tiros en EEUU a ocho niños, siete de ellos hijos suyos

Un hombre mató este domingo a tiros a ocho menores de entre 1 y 14 catorce años, siete de ellos hijos suyos, en la ciudad de Shreveport, en Luisiana (Estados Unidos), en el que es ya el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024.

El suceso tuvo lugar la madrugada de este domingo y acabó con el tirador muerto durante un intercambio de disparos con la Policía después de una persecución que terminó en la localidad vecina.

El agresor fue identificado como Shamar Elkins, según confirmó la Policía local a varios medios estadounidenses.

Las víctimas tenían entre 1 y 14 catorce años de edad, agregaron los agentes.

También, resultaron heridas otras dos mujeres adultas, una de ellas de gravedad, dijo el portavoz policial, Christopher Bordelon, en una conferencia de prensa.

Bordelon agregó que Elkins robó un vehículo para huir del lugar, tras lo que comenzó una persecución que acabó con la muerte del agresor por disparos de los oficiales.

Familiares del tirador citados por el medio New York Times aseguraron que Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas recientemente.

La Policía inició una investigación tras el incidente, pero no ha revelado los motivos que pudo tener el agresor.

Elkins, un veterano que había servido diez años en el Ejército estadounidense, había publicado recientemente varias fotos con sus siete hijos en redes sociales, la última de ellas hace dos semanas con motivo de la Pascua.

Este es el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, según datos del Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro estadounidense que recopila los datos de todos los incidentes de violencia armada en el país. Sin embargo, la Policía lo describió inicialmente como "un altercado doméstico".

El alcalde de la localidad, Tom Arcenaux, dijo que esta era "tal vez la situación más trágica" que haya vivido la ciudad.

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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, nacido en Shreveport, lamentó en redes sociales "la tragedia sin sentido de hoy" y señaló que está en contacto con las autoridades locales para colaborar en la investigación.