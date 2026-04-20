Quién es el hombre que mató a ocho niños, siete hijos suyos, en Luisiana

Shamar Elkins, de 31 años, es el hombre que mató el domingo a ocho niños en la localidad de Shreveport, Luisiana. Siete de ellos, de edades comprendidas entre 1 y 14 años, eran hijos suyos, engendrados con dos mujeres diferentes. El suceso que ha conmocionado EEUU, tanto por el número de víctimas como por la corta edad de las mismas, se emmarca en el ámbito de la violencia doméstica. Tras el mortífero ataque, uno de los más importantes desde el año 2024, el tirador robó, huyó y posteriormente fue mortalmente abatido por la policía. También hirió de bala a dos mujeres.

Veterano del Ejército de EEUU -pese a no constar ningún despliegue en zona de combate-, estaba en proceso de separación de su mujer actual. En su antecedentes aparece una detención en 2019 por uso ilegal de armas y posesión de arma en zona escolar.

La policía investiga la salud mental del padre que disparó a su prole así como si el desenlace fatal pudo ser fruto de un proceso de separación conyugal complejo.

Armas de fuego

El suceso ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la posesión de armas de fuego en un estado como Luisiana, especialmente permisivo, en combinación con episodios de inestabilidad mental y fuerte emocionalidad.

Familiares del tirador citados por el periódico 'The New York Times' aseguraron que Elkins tenía problemas de salud mental y había expresado pensamientos suicidas recientemente.

Elkins había publicado recientemente varias fotos con sus siete hijos en redes sociales, la última de ellas hace dos semanas con motivo de la Pascua.

Este es el tiroteo más mortífero en Estados Unidos desde 2024, según datos del Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro estadounidense que recopila los datos de todos los incidentes de violencia armada en el país. Sin embargo, la Policía lo describió inicialmente como "un altercado doméstico".

El alcalde de la localidad, Tom Arcenaux, dijo que esta era "tal vez la situación más trágica" que haya vivido la ciudad.

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