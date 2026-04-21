JD Vance retrasa su viaje a Pakistán y aumenta la incertidumbre en las negociaciones

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, iba a viajar a Pakistán este martes por la mañana pero retrasó su partida, sin que se haya fijado una nueva hora, mientras aumenta la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de conversaciones con Irán para poner fin a la guerra.

Fuentes del Gobierno estadounidense informaron a medios como The New York Times y la cadena CNN que el vicepresidente tiene previsto participar este martes en reuniones en la Casa Blanca. Vance tenía previsto haber salido ya de Washington con destino a Islamabad pero la República Islámica no se ha comprometido todavía a enviar una delegación a la capital paquistaní.

El vicepresidente, que lideró las negociaciones del 11 y 12 de abril en Islamabad que concluyeron sin acuerdo, viajaría acompañado del enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump.

Pero el Gobierno de Pakistán afirmó este martes que continúa a la espera de una confirmación formal de asistencia por parte de la delegación iraní. El miércoles vence la tregua de dos semanas en la guerra de Irán y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que no quiere prolongarla si no hay un acuerdo. El Ejército iraní afirmó este martes que está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran un buque iraní en el mar de Omán.

Ambas partes no han logrado ningún acuerdo hasta ahora para la libre circulación del estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial de crudo que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

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Además, desde el fracaso de la primera ronda de negociaciones, Estados Unidos mantiene un bloqueo naval contra Irán y las fuerzas estadounidenses anunciaron este martes que interceptaron un buque cisterna en el Indopacífico vinculado con la República Islámica. El objetivo principal de Washington en las negociaciones es que Irán renuncie al enriquecimiento de uranio y a obtener un arma nuclear, pero Teherán siempre ha sostenido que su programa atómico tiene fines pacíficos y científicos.