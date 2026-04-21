Derechos humanos
Muere a los 101 años Visitación Folgueiras de Loyola, la Madre de Plaza de Mayo que nació en Asturias
Su hijo desapareció en 1976, el año que empezó la dictadura militar. A pesar de su edad nunca dejó de participar de las marchas del organismo humanitario
Al cumplirse el pasado 24 de marzo los 50 años del último golpe militar en Argentina se puso en escena una evidencia: cada vez son menos las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que buscaron durante décadas a sus hijos y nietos desaparecidos. El tiempo transcurrido acaba de dejar otra constatación: la muerte horas atrás de Visitación Folgueiras de Loyola a los 101 años. Nació en Asturias, pero residió gran parte de su vida en este país, donde se casó y tuvo dos hijos: Roberto Mario, el mayor, fue secuestrado en medio de la ola de terror estatal el mismo 1976. Ella se sumó de inmediato a las madres que se reunieron en una iglesia y en la Plaza de Mayo para reclamar por la suerte de sus hijos en medio del más absoluto silencio del régimen castrense. Folgueiras de Loyola fue una de las voces más vehementes que confluyeron en la formación del organismo humanitario. Hebe de Bonafini, una de las líderes iniciales de las Madres, nunca dejó de destacar su lucidez en los momentos más complejos de la política argentina.
Fue obrera textil en la periferia bonaerense. Allí conoció a su esposo, Mario Loyola, quien falleció en 2025. Su hijo desaparecido y su novia realizaban tareas sociales en las llamadas "villas miseria", a pocos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. "Ella enseñaba a las madres que tenían hijos discapacitados; él, que sabía de electricidad, ayudaba a los vecinos con las conexiones de luz y de agua". Folgueiras de Loyola intuyó el desastre que se avecinaba en Argentina y le pidió a su hijo y la pareja que se fueran a España. De la intuición pasó a la certeza: su hijo tenía un ritual diario que era pasar por la casa antes de ir al trabajo. Un día no lo hizo y eso desencadenó la desgracia. Primero recurrió a la justicia. Nunca le respondieron. Recorrió cuarteles, comisarías e iglesias. Cuando se cerraron las alternativas se puso el pañuelo blanco alrededor de su cabeza.
Participó de las rondas de las Madres en la plaza que enfrenta a la sede del Ejecutivo hasta octubre pasado, unos pocos días después de haber cumplido 101 años. En aquella oportunidad tomó la palabra para recordar los pesares del presente. "Estamos para luchar con fuerza, con coraje y no dejarlo pasar a este sinvergüenza", dijo en alusión al presidente de ultraderecha, Javier Milei.
Folgueiras de Loyola pensaba sumarse este 30 de abril a la celebración del 49 aniversario de la creación de las Madres. Según se informó, tuvo un accidente cerebrovascular el miércoles pasado que provocó el desenlace fatal. "Su ejemplo de lucha será, por siempre, nuestra guía", dijo la organización.
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