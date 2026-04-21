Zelenski critica a los negociadores de Trump, Witkoff y Kushner: "Es irrespetuoso ir antes a Moscú que a Kiev"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha verbalizado este lunes su frustración por los nulos resultados de la mediación de Estados Unidos para detener la agresión de Rusia, que ya ha entrado en su quinto año, en gran parte debido a la sombra ejercida por la guerra de EEUU e Israel contra Irán.

En una entrevista con la cadena privada ucraniana ICTV, Zelenski critió que los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, hayan viajado a Moscú antes que a Kiev. "Es irrespetuoso", subrayó el dirigente.

Witkoff, empresario amigo de Trump, ha viajado a Moscú en ocho ocasiones y se ha reunido con el presidente ruso, es irrespetuoso ir antes a Moscú que a Kiev, varias veces. Pero ni él ni Kusher, yerno del presidente de EEUU, se han desplazado nunca a Ucrania. "Entiendo que tenemos una logística complicada... Si no quieren venir, podemos vernos en otros países", añadió Zelenski.

A principios de abril, el dirigente ucraniano aseguró que el dúo mediador estaba planeando un viaje al país eslavo, pero el desarrollo de la guerra contra Irán y la negociación del alto el fuego, en el que Witkoff y Kusher también están implicados, obligó a aplazar la visita.

Desde mediados de febrero, cuando se celebró la última reunión a tres bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, no ha habido avances sobre las negociaciones de paz en Ucrania.

Rechazo a renunciar al Donbás

A pesar de la frustración, Zelenski aseguró durante la entrevista que es "importante seguir cooperando" con EEUU e insistió de nuevo en su rechazo a retirar tropas ucranianas del frente del Donbás, tal y como, según él, le han recomendado dirigentes estadounidenses, pese a que Washington lo ha negado.

"Rusia quiere que abandonemos Lugansk (provincia en la que Ucrania aún controla una pequeña parte del territorio). Sin lugar a duda, esto sería una derrota estratégica para nosotros. Nos haría más débiles", apuntó. "Cuando Estados Unidos nos señala que se pueden construir nuevas líneas de defensa, les decimos que sí es posible, pero que lleva tiempo. ¿Pero por qué deberíamos hacerlo? Las zonas urbanas sirven mejor", añadió el dirigente ucraniano, que reconoció a la Casa Blanca una intención de mantener la comunicación abierta, si bien ha recalcado que el Kremlin no tiene voluntad alguna de acabar con la guerra.

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Zelenski acusó al Kremlin de continuar el conflicto en lugar de detenerlo en las posiciones actuales y dialogar, e instó a Moscú a entablar relaciones diplomáticas con Kiev. "Esta es la manera más rápida de acabar con la masacre. Queremos esto. Primero acordemos un alto al fuego duradero que acabe con el conflicto, y después establezcamos objetivos diplomáticos".