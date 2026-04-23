El presidente de Cuba afirma que la isla "debe prepararse para una posible guerra" con EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que la isla "debe prepararse para una posible guerra" con Estados Unidos ante la posibilidad de que Washington "intente agredir" a la isla. La Habana "no promueve la guerra, no la estimula", pero "no le tiene miedo tampoco". El fantasma de la intervención militar cobró cuerpo a partir de la caída de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, cuando fue "secuestrado" por un comando norteamericano. A partir de ese momento, Donald Trump no solo presagió la "caída" de la mayor de las Antillas, sino la inexorabilidad de una rendición incondicional ante una crisis económica de carácter terminal agravada con el cerco energético.

"En las condiciones actuales es posible que intenten agredir a Cuba. Nosotros tenemos que prepararnos para que no haya sorpresa ni derrota", sostuvo Díaz-Canel durante una entrevista concedida al portal de noticias brasileño Ópera Mundi. "Si tenemos que defender la revolución y la soberanía de la independencia del país, así será", ha insistido, antes de describir la estrategia cubana como la "basada en la doctrina conocida como la guerra de todo el pueblo". Esta "combina la guerra simétrica con la irregular y de participación popular". Se trata de una "visión defensiva" de la guerra "donde cada cubano tiene una posición y una misión que cumplir en la defensa de la patria".

Las negociaciones

Las nuevas declaraciones de Díaz-Canel se conocen en momentos que tiene lugar una nueva y tensa ronda secreta de conversaciones entre EEUU y la isla. Como ha ocurrido en otras ocasiones, Cuba admite esa situación después de salir a la luz en la prensa de Estados Unidos. "Históricamente, Cuba ha estado dispuesta a dialogar y cuando esto se haga con respeto a nuestra soberanía y nuestra independencia", insistió el también secretario general del gobernante Partido Comunista. "Siempre hemos partido de eso, una condición de igualdad, de respeto a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra independencia, bajo el principio de la reciprocidad y respetando el derecho internacional".

De acuerdo con medios norteamericanos, el Departamento de Estado ha exigido la liberación de un grupo de presos políticos para avanzar en las conversaciones. "Una negociación se tiene que construir. Primero hay que conversar, primero hay que identificar en qué podemos trabajar en común. Y después de eso hay que mostrar la disposición de hacerlo de manera constructiva", señaló Díaz-Canel. Una manera de dejar en claro que La Habana no está dispuesta a avanzar en la dirección reclamada.

Fox News consignó, por su parte, horas atrás que el secretario de Estado, Marco Rubio, envió la semana pasada "una delegación de altos funcionarios" a la isla para hablar en su nombre. No aterrizaba en Cuba un avión de EEUU desde 2016, cuando comenzaron los contactos con la Administración de Barack Obama para recomponer las relaciones bilaterales. La delegación enviada se encontró con una isla en medio de apagones. "El presidente Trump está comprometido con buscar una solución diplomática si es posible, pero no permitirá que la isla colapse y se convierta en una gran amenaza para la seguridad nacional si los líderes de Cuba no están dispuestos o no son capaces de actuar", apuntó la cadena de noticias citando fuentes oficiales. La misma emisora sostiene que el magnate republicano estaría evaluando "una serie de opciones, desde una intervención militar hasta un cambio de régimen".

Bloqueo

Para Díaz-Canel, el colapso de la economía cubana es responsabilidad exclusiva de Washington. "Tenemos un bloqueo energético bajo la supuesta justificación imperialista de que Cuba es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, algo que es contrario a todo lo que nosotros somos".

Noticias relacionadas

Asimismo, ha recordado que "Cuba ha estado bajo bloqueo durante más de 60 años", pero las restricciones han sido mayores con Trump. "Por lo tanto, ya ahí empezamos nosotros a sufrir un grupo de problemáticas con la disponibilidad de divisas, con las producciones, porque no tenían aseguramiento de materias primas, insumos y las limitaciones del turismo", ha aclarado el presidente, que ha denunciado esa "persecución energética y financiera".

Suscríbete para seguir leyendo