Tensión en Oriente Medio
Tiran líquido rojo sobre Reza Pahlaví, el heredero del sha, durante una visita a Berlín
El autor fue arrestado por la policía
Redacción
Un individuo fue arrestado por la policía alemana tras arrojar un líquido rojo sobre Reza Pahlaví, heredero del sha depuesto en 1979 y autoproclamado líder de la oposición iraní, durante una visita a Berlín este jueves. Los hechos ocurrieron cuando Pahlaví salía de una rueda de prensa en la que, ante periodistas alemanes, había pedido la reanudación de lo que calificó de "intervención humanitaria" de EEUU en su país de origen, y criticó el actual alto el fuego por ofrecer, en su opinión, un respiro al régimen en Teherán.
Un hombre se acercó a la comitiva del hijo del sha, rodeado en ese momento de agentes de seguridad y de fotógrafos, y le arrojó sin mediar palabra el líquido rojo, para ser inmediatamente inmovilizado por los guardias, que posteriormente le entregaron a la policía.
En la acera de enfrente, entretanto, un grupo de partidarios de Pahlaví con banderas monárquicas gritaba consignas en apoyo del líder opositor, que aspira a encabezar un gobierno de transición en Irán tras un hipotético colapso del régimen de los ayatolás. "Un invitado de la Conferencia de Prensa Federal fue ensuciado delante del edificio con un líquido rojo, a primera vista zumo de tomate. Nuestras fuerzas detuvieron a continuación a un hombre al que se están aplicando medidas policiales. El invitado no fue herido", informó por su parte la policía.
Varias concentraciones han sido convocadas este jueves en Berlín por la diáspora iraní, tanto a favor como en contra del heredero del sha, que vive en el exilio estadounidense, por lo que la policía de la capital alemana ha desplegado hoy unos 800 agentes en el distrito gubernamental. Pahlaví ha viajado a Berlín para entrevistarse con diputados del Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, e instarles a hacer presión para que el Gobierno germano abandone lo que calificó de política de "apaciguamiento" frente a Teherán.
Con anterioridad, en la rueda de prensa, había rechazado las negociaciones con la República Islámica con el argumento de que el pueblo iraní no quiere un "régimen descafeinado" sino una "ruptura clara" y que es una "fantasía" creer que bajo el Gobierno actual Teherán va a comprometerse realmente con la paz.
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