EEUU e Irán mantienen el pulso por el control del estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dado la orden este jueves de "disparar y destruir" cualquier embarcación iraní, "por pequeña que sea", en el estrecho de Ormuz que esté "plantando minas" acuáticas. Esta orden llega en un momento de escalada de tensiones en la vía marítima, a pesar del alto el fuego indefinido declarado por el multimillonario esta misma semana.

Irán ha asegurado que no reconoce la extensión de esta tregua, "violada constantemente" por EEUU y su doble bloqueo de Ormuz. Desde hace 10 días, Washington no permite que ningún carguero ni petrolero iraní salga de los puertos del país persa. Esta medida imita de forma parecida al bloqueo parcial de Teherán ha impuesto en el estrecho desde el inicio de la guerra, arrancada el pasado 28 de febrero con el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

"No habrá dudas. Y adicionalmente, nuestros limpiadores de minas están trabajando en la vía ahora mismo. Ordeno que esta actividad continúe, pero tres veces más rápido", ha declarado Trump este jueves a través de su red, TruthSocial. Una filtración de un informe del Pentágono al Congreso asegura que limpiar Ormuz por entero de minas acuáticas "costaría al menos seis meses, y que la tarea tan solo podría ser llevada a cabo completamente una vez termine la guerra".

Irán ha publicado este jueves cómo su Guardia Revolucionaria —utilizando lanchas armadas— tomó e interceptó un carguero, el MSC Francesca, este miércoles en el estrecho. El barco fue confiscado y trasladado a territorio iraní.

Si la Marina estadounidense sigue las órdenes de Trump de atacar estas lanchas, sería la primera confrontación directa entre EEUU e Irán desde la declaración del alto el fuego, propuesta hace algo más de dos semanas por Pakistán y aceptada por ambas partes.

Mientras, Teherán mantiene el pulso y ha asegurado que ya ha recibido los primeros pagos por el peaje impuesto a los buques que quieran transitar por el paso, pero no ha detallado el importe ni la divisa en la que se habrían realizado. Según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, el régimen podría obtener unos 100.000 millones de dólares anuales a través de estos peajes, una cantidas superior a los 80.000 millones por las ventas de petróleo.

Sin fecha y con dudas

Durante las últimas horas, Islamabad ha mostrado una cierta frustración ante el fracaso de la segunda ronda de negociaciones, que tenía que celebrarse este miércoles. Teherán dio plantón a la cita, alegando que las conversaciones no podían tener lugar mientras se mantenga el bloqueo estadounidense en Ormuz, que ha dañado seriamente la economía persa.

Aun durante la guerra, Irán mantuvo sus exportaciones de petróleo y gas a través del estrecho, sobre todo en dirección a China, mientras el bloqueo iraní —además de los ataques con misiles y drones— impidió que los países del Golfo hicieran lo mismo.

Desde el lunes de la semana pasada, cuando entró en vigor el bloqueo de EEUU, Teherán ya apenas consigue exportar nada de petróleo y gas. La economía iraní se encuentra casi en bancarrota, tras años de una crisis inflacionaria brutal que propició una gran ola de protestas en enero de este año. Para sofocarla, la República Islámica mató a más de 10.000 protestantes a bocajarro, según testigos.

Pakistán, sin embargo, asegura que las charlas aún están previstas, y sigue manteniendo el toque de queda en Islamabad, que debe acoger el diálogo. Fuentes anónimas del país asiático han asegurado a la prensa en los últimos días que las charlas se reanudarán, en principio, cualquier día a partir del viernes. Hay una cierta prisa: EEUU asegura que el alto el fuego indefinido de Trump es condicionado a que Teherán asista a las negociaciones en los próximos días.

"Nadie puede entrar ni salir"

"Tenemos el control total de Ormuz. Ningún barco puede ni entrar ni salir sin la aprobación de la Marina de Estados Unidos. Está bien cerrado, ¡hasta que Irán sea capaz de llegar a un ACUERDO!", ha continuado Trump en redes sociales, donde ha continuado asegurando —como ya ha hecho en días anteriores— que el liderazgo iraní está fracturado y dividido, a causa de los múltiples asesinatos de los dirigentes militares y políticos persas durante la guerra.

El otro gran punto de desacuerdo entre Teherán y Washington es el futuro del programa nuclear iraní, y el destino de los 440 kilogramos de uranio altamente enriquecido en posesión de la República Islámica.

Irán empezó a enriquecer este uranio a partir de 2018 —cuando Trump, en su primer mandato, rompió unilateralmente el acuerdo nuclear firmado por su antecesor, Barack Obama—, y llegó en junio del año pasado a niveles de pureza del 60%, muy cercanos al 90% necesario para la bomba.

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Teherán siempre ha afirmado que solo busca un uso civil de la energía nuclear, a pesar de que el enriquecimiento nuclear requerido para ello es de apenas de un 3%. Por el contrario, según los expertos, Irán buscaba convertirse en un país al límite nuclear: sin la bomba pero con la capacidad de desarrollarla en poco tiempo. El proceso de enriquecimiento de uranio se detuvo en junio de 2025, con la guerra de 12 días contra Israel y EEUU. Desde entonces, el país persa no habría avanzado en su programa atómico, según los expertos.