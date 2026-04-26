Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica del Sevilla FCNotas del Sevilla FCCrónica MaestranzaNuevo recorrido tranvibúsSedes funcionariosDetenido en la FeriaHiguerón SurAndalucía DANA lluviasCortes BUS-VAORomería del Rocío 2026
instagramlinkedin

EEUU

Una mujer de Massachusetts acusada de matar a sus hijos en la disputa por su custodia

La mujer, de 49 años, se encuentra detenida en Vermont tras ser acusada de dos cargos de asesinato por las muertes de sus hijos de 6 y 7 años

Archivo- Cita amarilla de escena del crimen.

Archivo- Cita amarilla de escena del crimen. / Europa Press/Contacto/Sebastian

EP

Una mujer de Massachusetts, inmersa en un proceso de divorcio en el que disputaba la custodia de sus dos hijos menores, ha sido acusada de matarlos en su propio domicilio, de acuerdo con fuentes policiales y documentos judiciales.

La Policía Estatal de Massachusetts emitió una orden de arresto el sábado en la que acusa a Janette MacAusland, de 49 años y residente de Wellesley, de dos cargos de asesinato por las muertes de sus hijos, Kai, de 7 años, y Ella, de 6. MacAusland está detenida en Vermont, donde debe comparecer el lunes ante el tribunal de Bennington por un cargo de evasión de la justicia, mientras las autoridades buscan que sea devuelta a Massachusetts, según anunció la Fiscalía del Distrito de Norfolk.

La investigación se inició el viernes por la noche, después de que la policía de Wellesley a los dos menores sin vida en la vivienda familiar.

Según los registros judiciales, Samuel MacAusland solicitó el divorcio en octubre, tras nueve años de matrimonio y reclamó tanto la custodia de los hijos como la propiedad de la vivienda. Posteriormente, Janette MacAusland presentó una contrademanda con peticiones similares. El 16 de abril, ambas partes acordaron mediante una moción conjunta que un tercero imparcial evaluara la situación y emitiera recomendaciones sobre la custodia.

Noticias relacionadas

"Nos entristeció profundamente enterarnos del trágico fallecimiento de dos de nuestros estudiantes de las Escuelas Públicas de Wellesley: un alumno de segundo grado y otro de parvulario de la Escuela Primaria Schofield", reza un comunicado del superintendente de las Escuelas Públicas de Wellesley, Dr. David Lussier. "Esta es una pérdida inimaginable que se sentirá profundamente no solo en Schofield, sino en toda nuestra comunidad", añade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora lloverá hoy sábado de Feria en Sevilla? La previsión completa de Aemet, hora a hora
  2. El pueblo de Sevilla que viajará este fin de semana a la Edad Media con su mercadillo medieval, su artesanía y actividades familiares: 'Es una experiencia inmersiva
  3. Dónde se juega Juanma Moreno la mayoría absoluta según el CIS: el PP cae en Málaga, Córdoba y Huelva pero crece en Jaén y Almería
  4. Tussam reordena sus líneas en Sevilla Este a la espera del metro: adiós a la LE, ampliación y refuerzo del tranvibús y conexión con el Hospital Macarena
  5. La Junta de Andalucía plantea cambios de sedes y aumentos de funcionarios en sus delegaciones territoriales
  6. El tranvibús de Sevilla Este ampliará su recorrido desde este lunes de manera definitiva y llegará hasta el Prado de San Sebastián
  7. Impactante vídeo del accidente del Tirachinas en la Feria de Sevilla
  8. Cuatro heridos al romperse la cuerda de la atracción del 'Tirachinas' de la Feria de Sevilla

Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: Resultado de los sorteos de este domingo 26 de abril de 2026

Bonoloto y El Gordo de la Primitiva: Resultado de los sorteos de este domingo 26 de abril de 2026

García Plaza, tras la derrota del Sevilla ante Osasuna: "Estamos muy jodidos, es el mayor reto de mi carrera"

García Plaza, tras la derrota del Sevilla ante Osasuna: "Estamos muy jodidos, es el mayor reto de mi carrera"

Román pone la pirotecnia y Escribano muestra su actitud en el espectáculo de los Miura en Sevilla

Román pone la pirotecnia y Escribano muestra su actitud en el espectáculo de los Miura en Sevilla

Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 26 de abril de 2026

Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 26 de abril de 2026

Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante Osasuna en El Sadar: Vlachodimos no puede evitar siempre las derrotas

Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante Osasuna en El Sadar: Vlachodimos no puede evitar siempre las derrotas

Una mujer de Massachusetts acusada de matar a sus hijos en la disputa por su custodia

Una mujer de Massachusetts acusada de matar a sus hijos en la disputa por su custodia

Un golpe cruel en el último minuto deja al Sevilla en descenso y tocado psicológicamente tras caer en El Sadar (2-1)

Un golpe cruel en el último minuto deja al Sevilla en descenso y tocado psicológicamente tras caer en El Sadar (2-1)

Morante anuncia que empieza a entrenar "la próxima semana" para volver a torear cuanto antes

Morante anuncia que empieza a entrenar "la próxima semana" para volver a torear cuanto antes
Tracking Pixel Contents