Ola de mensajes de líderes internacionales en apoyo a Trump tras el intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El tiroteo registrado durante la cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que ha obligado a evacuar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera dama Melania Trump, ha provocado una oleada de reacciones internacionales de condena y mensajes de apoyo al mandatario a través de la red social X. Líderes políticos de Europa, América y Oriente Medio han coincidido en rechazar la violencia política y expresar su solidaridad tanto con el presidente estadounidense como con los asistentes al evento.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha calificado el ataque como "inaceptable" y ha subrayado que "la violencia no tiene nunca cabida en democracia", al tiempo que ha trasladado "todo su apoyo" a Trump.

En la misma línea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado su "plena solidaridad y más sincera cercanía" al presidente , a la primera dama, al vicepresidente J. D. Vance y a todos los presentes en el evento. Meloni ha añadido que "ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias" . "No permitiremos al fanatismo envenenar los lugares del libre debate y de la información". Asimismo, ha defendido que "la defensa de la civilización del debate debe seguir siendo la barrera infranqueable contra cualquier deriva intolerante, protegiendo los valores que dieron origen a nuestras naciones".

Desde Oriente Medio, Emiratos Árabes Unidos ha condenado el incidente como un "crimen atroz" y ha reiterado su rechazo a toda forma de violencia y extremismo. El primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, ha expresado su impacto por lo ocurrido, afirmando que tanto él como su esposa, Sara, han quedado "conmocionados por el intento de asesinato del presidente Trump en Washington D. C.". Ha añadido que se alegraban de que el presidente y la primera dama estén "a salvo y fuertes", ha enviado deseos de pronta recuperación al agente de policía herido y ha elogiado la actuación "rápida y decisiva" del Servicio Secreto estadounidense.

En América, el presidente argentino, Javier Milei, ha condenado lo que ha calificado como un "atentado terrorista" contra Trump. A través de la Oficina del Presidente de la República Argentina, en un comunicado oficial, Milei ha expresado su "repudio" al ataque y ha afirmado que "condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques".

A estas reacciones se ha sumado el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien ha rechazado la "violencia política" y ha expresado su alivio por que el presidente y los asistentes al evento resultaran ilesos. "La violencia política es absolutamente inaceptable. Me alegra que el presidente y los invitados a la cena de los corresponsales de la Casa Blanca estén a salvo", ha señalado en sus redes sociales.

Las instituciones europeas también han reaccionado de forma coordinada. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, ha celebrado que todos los asistentes, incluido el presidente Donald Trump, estén a salvo tras el tiroteo. Kallas ha condenado lo ocurrido y ha subrayado que "la violencia política no tiene cabida en una democracia". Asimismo, ha añadido que "un evento destinado a honrar a una prensa libre nunca debería convertirse en un escenario de miedo", y ha deseado una pronta recuperación al agente herido.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han coincidido en expresar su alivio por la seguridad de los asistentes y en condenar el ataque.

En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que "la violencia nunca es el camino", mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que "la discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas".

El incidente, ocurrido durante la tradicional cena anual de la prensa acreditada ante la Casa Blanca en Washington, ha obligado a evacuar a los asistentes y sigue bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses.