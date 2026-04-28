Un alto cargo del Gobierno de Milei dimite y otro es investigado tras salir a la luz que ocultaron al fisco propiedades en Miami

"No puede ser que le compremos la mentira a los periodistas corruptos", se enfureció Javier Milei en la noche del lunes durante la cena de una fundación de ultraderecha que lo tuvo como principal orador y objeto de ensalzadas reverencias. "No puede ser que alguno que haya abrazado alguna vez las ideas de la libertad se coma todos estos relatos". La reacción del presidente argentino obedeció a la relevancia dada en los telediarios y portales de noticias a una nueva saga de escándalos. El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni, ha tenido que abandonar su cargo tras salir a luz que tiene al menos siete propiedades en Miami y otras dos sociedades comerciales en Estados Unidos sin declarar ante el fisco. El titular también se encuentra en el ojo de la tormenta. Andrés Vázquez, el responsable de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tampoco habría informado debidamente sus tres propiedades adquiridas en Miami ni de las sociedades off shore radicadas en Panamá. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, pidió que Vázquez sea interrogado por sus las omisiones en sus declaraciones juradas ante el propio organismo y la Oficina Anticorrupción (OA). "La tesis central del fiscal Rodríguez es que Vázquez no solo omitió declarar los inmuebles que compró en Miami, sino que durante 15 años montó un sistema patrimonial cuyo común denominador fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final detrás de una red de sociedades offshore", señaló el diario La Nación. "Es como si el encargado de la lucha contra el narcotráfico fuera acusado de ser líder de un cartel", comentó Jorge Fontevecchia, director del diario Perfil.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo visitó este martes los tribunales por el caso de sobreprecios en la compra de medicamentos. El exabogado y amigo personal del presidente se negó a declarar ante el juez. El episodio roza a Karina Milei, quien, según un audio de Spagnuolo, recibía una comisión del 3%. Otra noticia que molesta al Gobierno tiene que ver con el jefe de Ministros, Manuel Adorni, quien mañana se presentará ante el Congreso, donde se espera que dé explicaciones sobre las denuncias en su contra de compras de inmuebles y viajes de lujo que no coinciden con su situación económica.

La suma de situaciones impacta en la ponderación pública del propio Milei. La consultora de Hugo Haime aseguró que su nivel de aprobación es de 34%. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella es de 2,02, sobre una escala de va de 0 a 5. "Entonces, si la respuesta para este problema de caída de imagen es cerrar la sala de periodistas de la Casa de Gobierno, muy probablemente hay muchas razones para pensar que el Gobierno se va a seguir derrumbando, porque va a tratar de aplicar una terapia que no es la correcta para la enfermedad que uno tendería a diagnosticar", señaló el analista político Carlos Pagni. "No es el periodismo, es la economía".

Creciente deterioro

Los últimos sondeos coinciden que el deterioro de la popularidad del anarcocapitalista obedece a una multiplicidad de factores, pero el principal es el cuadro recesivo. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un descenso del 2,1% interanual. "No negamos que el dato de actividad de febrero dio mal", reconoció el ministro de Economía, Luis Caputo, y anticipó niveles de producción en la energía, la minería y la agricultura que permitirán exportar por 100.000 millones de dólares. Esas tres franjas de la economía se caracterizan, sin embargo, por la escasa mano de obra que necesitan. Su empuje coincide con el deterioro de la estructura industrial histórica de este país.

La industria manufacturera se hundió 8,7% y el comercio retrocedió. El consumo de último año cayó un 5% a pesar de que el presidente considera que la situación es virtuosa. "Estamos en récord de consumo", dijo en la cena de gala del lunes. Cerca de la mitad de las pymes prevé reducir personal en los próximos meses, La producción de la industria textil cayó 33% anual en febrero. La era Milei se caracteriza por un aumento de la precarización laboral y el trabajo por cuenta propia a niveles similares a los de la pandemia. El 60% de los hogares argentinos tiene deudas y crece el nivel de morosidad ante bancos, billeteras virtuales y prestamistas privados.

La protesta social muestra en este contexto signos de una mayor intensidad en las provincias: docentes, trabajadores estatales y otros sectores se manifiestan a diario. Se trata, según Iván Schargrodsky, el director del portal Cenital, de un malestar que por ahora no es capitalizado políticamente por la oposición peronista. "Emerge una conflictividad fragmentada, dispersa, que atraviesa provincias, sectores sociales e instituciones, y que, por su carácter descoordinado e inconexo, queda fuera del radar político y mediático".

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Sin horizonte a la vista

Según el influyente escritor y comentarista político Jorge Asís, el poder económico comienza a vislumbrar que Milei no podrá ser reelecto en 2027 y que, frente a estas circunstancias, no puede volver el peronismo al Gobierno. Para Asís la reciente reunión entre el expresidente Mauricio Macri y Paolo Roca, la cabeza del conglomerado multinacional ítalo-argentino, Techint, líder en ingeniería, construcción, producción de acero y energía, sería un indicio de cómo ha cambiado el humor en parte de la élite respecto de Milei. Rocca le pidió a Macri que medite seriamente sobre la posibilidad de volver a la presidencia.

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