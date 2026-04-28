El primer ministro de Mali denuncia un intento de "tomar el poder"

El primer ministro de Malí, el general Abdoulaye Maiga, ha denunciado este lunes un intento de tomar el poder y "desmantelar las instituciones" del país tras los ataques registrados en los últimos días, incluida la toma de la localidad de Tessit, situada en la región maliense de Gao, por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), rama de la organización terrorista Al Qaeda en el Sahel.

Así lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha declarado dos días de luto oficial por la muerte del ministro de Defensa de Malí, Sadio Camara, en la ofensiva de milicianos yihadistas y tuareg lanzada este sábado de madrugada en Bamako, la capital, y otras ciudades estratégicas del país.

Maiga ha querido recalcar que "solo el apoyo de sus patrocinadores" permitió a estos grupos armados llevar a cabo unos actos que ha calificado de "cobardes y bárbaros" y con los que pretendían "tomar el poder desmantelando las instituciones de la República y poniendo fin al proceso de transición".

En este sentido, el primer ministro maliense ha enumerado tres objetivos de la ofensiva "sembrar miedo y dudas, quebrantar la cohesión nacional y debilitar (su) determinación", si bien acto seguido ha rechazado que los milicianos vayan a coseguir alguna de estas tres metas. "No tuvimos miedo, ni dudamos, ni jamás lo tendremos. Más que nunca estamos unidos, estamos decididos", ha agregado.

Asimismo, ha destacado el "profesionalismo" de las "valientes" Fuerzas Armadas malienses, que "lograron neutralizar a cientos de terroristas", y ha hecho un llamamiento a tomar nota de lo ocurrido el sábado. "Aprender las lecciones del 25 de abril es imperativo", ha afirmado antes de asegurar que las autoridades tomarán las medidas "correctivas" necesarias para que no vuelvan a sucederse estos ataques.

Este mismo lunes, el dirigente ha visitado a los heridos de los ataques perpetrados el sábado en la ciudad de Kati, sede principal del poder de la junta militar del país africano, y que se encuentran ingresados en el Centro Hospitalario Universitario Bocar Sidy Sall, tal y como ha indicado la oficina del primer ministro en un mensaje difundido en redes sociales.

Mientras, el líder de la junta militar, Assimi Goita, no se ha pronunciado sobre ninguno de estos acontecimientos, y se especula con que habría sido evacuado desde Kati, a las afueras de Bamako, hacia un lugar seguro. Tampoco hay noticias del presidente del Consejo Nacional de Transición, Malick Diaw, otra figura clave de la junta militar.

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Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.