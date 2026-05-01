Lemas de la Alemania Nazi
Detenido un hombre en Países Bajos acusado de planear el asesinato de las princesas Catalina y Alexia
La princesa heredera, de 22 años, ya ha hecho frente a amenazas en el pasado y en 2022 pasó un periodo recluida en el Palacio Real ante los temores de un posible ataque o secuestro
Europa Press
Las autoridades de Países Bajos han confirmado la detención en febrero de un hombre sospechoso de planear el asesinato de las princesas Catalina Amalia --heredera al trono-- y Alexia, un caso del que han trascendido pocos detalles y que tendrá su primera vista judicial este lunes, 4 de mayo.
La Fiscalía neerlandesa ha señalado que el hombre, de 33 años, fue detenido en la ciudad de La Haya en posesión de dos hachas, en una de las cuales había tallado el nombre de Alexia, mientras que en otra estaban las palabras 'Mossad' --los servicios de Inteligencia de Israel-- y 'Seig Heil' --un lema político durante la Alemania nazi--.
El sospechoso portaba además un documento manuscrito en el que figuraban los nombres de ambas princesas y la palabra 'bloedbad', que significa "baño de sangre", según la cadena neerlandesa NOS. Por ello, la Fiscalía considera que el detenido planeaba atacar a la princesa heredera, sin que por ahora hayan trascendido los motivos.
La princesa Amalia, de 22 años, ya ha hecho frente a amenazas en el pasado y, de hecho, en 2022 pasó un periodo recluida en el Palacio Real ante los temores de un posible ataque o secuestro, después de que su nombre apareciera en unas conversaciones interceptadas a personas relacionadas con el crimen organizado
De hecho, se vio obligada a abandonar la capital de Países, Bajos, Ámsterdam, y se trasladó a Madrid para continuar con sus estudios antes de su regreso posteriormente al país, en medio de un refuerzo de las medidas de seguridad en torno a su figura.
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