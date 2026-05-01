Tensión religiosa
La Policía de Israel detiene a un hombre por empujar y patear a una monja a plena luz del día en Jerusalén
Europa Press
La Policía de Israel ha difundido un vídeo de una agresión física contra una monja francesa cerca de la Tumba de David, en Jerusalén, a plena luz del día. El responsable, un hombre de 36 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad. En la grabación, se puede ver a un hombre empujando por detrás a una monja que caminaba por una calle de Jerusalén. El sospechoso se aleja de la mujer después de que haya caído al suelo y, segundos después, regresa al lugar para darle una patada en el estómago. Momentos más tarde, un transeúnte corre por la calle para intentar detener al hombre. La Policía de Israel ha informado en redes sociales que tras el incidente, ocurrido en la víspera, un hombre de 36 años fue arrestado en el momento por "sospecha de agresión motivada por racismo".
La Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica (ÉBAF), donde la monja trabaja como investigadora, condenó el ataque en sus redes sociales y calificó los hechos de "violencia sectaria". También expresó su rechazo el departamento de religión de la Universidad Hebrea, que alertó del "aumento de la cristianofobia" que se está extendiendo en Jerusalén y otras partes de Israel.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores israelí tildó de "ataque despreciable" lo sucedido. "La violencia contra personas inocentes, y especialmente contra miembros de comunidades religiosas, no tiene cabida en nuestra sociedad", aseguró. En este sentido, señaló que dicho "acto vergonzoso contradice directamente los valores de respeto, convivencia y libertad religiosa en los que se funda Israel y a los que permanece profundamente comprometido". "Transmitimos nuestra solidaridad al Patriarcado Latino en Jerusalén", añadió.
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